ASUS ZenBook Duo 14 (UX482) arriva in Italia

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo ZenBook Duo 14 (UX482), uno dei prodotti più interessanti del recente CES di Las Vegas, dove ha ricevuto il premio Innovation Award 2021. Caratteristica unica del notebook è la presenza di un secondo schermo che può essere sfruttato per disegnare con la stilo in dotazione.

ASUS ZenBook Duo 14 (UX482): specifiche e prezzo

Lo ZenBook Duo 14 (UX482) ha uno schermo touch principale NanoEdge da 14 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Un secondo display touch da 12,6 pollici (1920×515 pixel), denominato ScreenPad Plus, è posizionato tra quello principale e la tastiera. La possibilità di inclinarlo fino a 7 gradi consente una migliore leggibilità, evita i riflessi e facilita l’interazione con la stilo ASUS Pen.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore Intel Core i7-1165G7 (architettura Tiger Lake), 16 o 32 GB di RAM, SSD PCIe NVMe M.2 da 512 GB o 1 TB, scheda video integrata Intel Iris Xe Graphics o discreta NVIDIA GeForce MX450 con 2 GB di memoria GDDR6 dedicati. Il sistema di raffreddamento Active Aerodynamic System Plus sfrutta la cerniera ErgoLift e lo ScreenPad Plus inclinabile per aumentare del 49% il flusso d’aria complessivo.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti la webcam IR con supporto Windows Hello, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4), una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A, uscita HDMI 1.4, slot microSD e jack audio da 3,5 millimetri. Il notebook ha ricevuto anche le certificazioni MIL-STD-810G e Intel Evo.

Lo ZenBook Duo 14 (UX482) può essere acquistato sul sito ASUS e su Amazon, negli ASUS Gold Store e presso i principali negozi di elettronica. Il prezzo base è 1.799 euro.