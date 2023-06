ASUS ROG Gladius III: il top dei mouse wireless a un prezzo BOMBA

Siete alla ricerca di un ottimo mouse da gaming che possa offrire il massimo delle prestazioni e della comodità anche nei lunghi utilizzi? Allora su Amazon potrete approfittare dell’interessante promozione riguardante il meraviglioso Asus ROG Gladius III, un mouse da gaming di fascia alta venduto occasionalmente al prezzo di 87,99 euro invece di 109,99 euro. Lo sconto del 20% porta il prezzo al suo minimo storico sul web.

ASUS ROG Gladius III: il mouse da gaming di alto livello

Asus ROG Gladius III è un mouse da gaming che spicca per la sua ergonomia e confortevolezza, ma anche versatilità grazie alla sua tripla connettività: wireless RF ultraveloce a 2,4 GHz, Bluetooth o USB cablato. La latenza ultra bassa garantita dalla tecnologia Wireless ROG SpeedNova ottimizza il trasferimento dati wireless per offrire prestazioni leader del settore. Elegante anche alla vista grazie alla presenza della retroilluminazione LED RGB personalizzabile. Importante poi la sensibilità elevata, grazie al sensore ottico da 19.000 DPI e al polling rate da 1000 Hz.

Da segnalare poi una caratteristica unica nel suo genere: la possibilità di sostituire gli switch dei pulsanti principali. Potete, infatti, scegliere tra switch meccanici o ottici, a seconda delle vostre preferenze e del vostro stile di gioco. Insomma, ASUS ROG Gladius III a soli 87,99 euro è un’occasione che ogni appassionato di videogiochi non dovrebbe farsi scappare pertanto fate in fretta perché è destinata a durare poco. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.