ASUS ROG Gladius III: mouse gaming in Italia

ASUS ha annunciato l'arrivo in Italia dei nuovi mouse appartenenti alla serie ROG Gladius III. Gli utenti possono scegliere il modello con filo o quello wireless. Identici design e specifiche, tra cui spicca il sensore ottico da 19.000 dpi. Essendo mouse gaming, le migliori caratteristiche sono ovviamente ergonomia e velocità.

ASUS ROG Gladius III con filo o senza?

I mouse della serie ROG Gladius III sono indicati per giocatori destrorsi e per diversi stili di impugnatura. ASUS ha ridotto il peso del 30% rispetto alla serie precedente. Oltre alla rotella di scorrimento ci sono sei pulsanti programmabili, il pulsante per selezionare il profilo (fino a 5 salvati nella memoria interna) e il pulsante per il pairing (sul modello wireless).

Il cavo è lungo 2 metri e non ostacola il movimento, mentre i quattro piedini nella parte inferiore sono al 100% in Teflon, materiale che riduce fortemente l'attrito su qualsiasi superficie. Il sensore ottico da 19.000 dpi offre una risoluzione compresa tra 100 e 26.000 dpi, un tracciamento fino a 400 pollici al secondo con accelerazione di 50g e una frequenza di polling di 1.000 Hz.

La latenza dei clic è quasi zero, grazie al design dei pulsanti e al firmware ottimizzato. La tecnologia Push-Fit Switch Socket II consente di sostituire a caldo i tradizionali interruttori meccanici a 3 pin con i microinterruttori ottici Omron a 5 pin e viceversa. I ROG Micro Switch con giunzione elettrica placcata in oro hanno una durata superiore a 70 milioni di clic.

Il logo ROG, la rotella di scorrimento e le scritte ROG lungo il lato dei mouse sono dotati di illuminazione ROG Aura RGB. Il pannello laterale inciso al laser presenta anche speciali effetti di intermittenza che possono essere personalizzati con il colore preferito dall'utente. La configurazione avviene tramite il software Armoury Crate.

Il ROG Gladius III si collega al computer con un cavo USB 2.0. Per il ROG Gladius III si possono utilizzare anche le connessioni wireless a 2,4 GHz e Bluetooth (la batteria dura fino a 89 ore con RGB spento). I prezzi sono 89,90 e 109,90 euro, rispettivamente.