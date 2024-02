ASUS ROG Phone 6, il mostro di potenza in SUPER sconto

Più gli anni avanzano e più il mondo del gaming mobile si espande e rompe nuove frontiere, grazie ai giocatori che sempre di più iniziano a giocare anche con il proprio smartphone. Oggi, grazie ad un’offerta imperdibile del 19% attiva su Amazon, puoi acquistare l’ASUS ROG Phone 6 al prezzo esclusivo di soli 649,99€. Questa promozione rappresenta un’occasione unica per chi desidera entrare nel mondo del gaming mobile con uno smartphone adatto a tutti i tipi di giochi.

ASUS ROG Phone 6, potenza e velocità assoluta

Il ROG Phone 6 si distingue nel panorama degli smartphone da gaming per il suo potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che garantisce prestazioni straordinarie in ogni situazione, dal gaming intensivo al multitasking avanzato. La memoria RAM da 12 GB e lo spazio di archiviazione interno da 256 GB offrono ampio spazio per qualsiasi file ed ovviamente per tutti i giochi moderni dalle grandi dimensioni. Il display AMOLED da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento di 165Hz è l’ideale per un utilizzo da videogiocatore.

Oltre alle sue specifiche tecniche di punta, il ROG Phone 6 vanta anche una serie di funzionalità dedicate ai gamers. La tecnologia AirTrigger permette una personalizzazione avanzata dei controlli, trasformando lo smartphone in una vera e propria console portatile. La batteria da 6000mAh con ricarica rapida assicura poi lunghe sessioni di gioco senza interruzioni, mentre il sistema di raffreddamento migliora le prestazioni termiche.

Grazie alla ricarica rapida HyperCharge da 65 W, lo smartphone può essere ricaricato dallo 0% al 100% in soli 42 minuti, una velocità estremamente rapida, ideale per aumentare la durata le sessioni di gioco.

Non perdere l’opportunità di acquistare l’ASUS ROG Phone 6 con uno sconto del 19% attivo su Amazon, a soli 649,99€. Una proposta irrinunciabile per gli appassionati di gaming mobile che cercano uno smartphone molto potente ad un prezzo scontato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.