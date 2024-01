ASUS ROG Phone 8 e 8 Pro: tuoi al PREZZO MINIMO

Appena annunciati al CES 2024, i nuovi smartphone della linea ASUS ROG Phone 8 sono già in preordine al prezzo minimo garantito su Amazon. Progettati dal marchio e destinati principalmente agli appassionati di gaming, uniscono un design originale e prestazioni senza compromessi.

Al via il preordine di ASUS ROG Phone 8 e 8 Pro

L’incarnazione standard integra un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento da 165 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e fotocamera principale Sony IMX890 da 50 megapixel con Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0 a sei assi per la stabilizzazione. 256 GB di memoria interna e 12 GB di RAM completano la dotazione. Per tutti i dettagli consultare la descrizione completa.

Due le colorazioni disponibili, entrambe al prezzo di 1.099,99 euro : Rebel Grey e Phantom Black (visibile qui sopra).

Passando al modello Pro, invece, nella scheda tecnica trovano posto 16 GB di RAM e 512 GB per lo storage oltre a 341 LED personalizzabili sulla scocca. L’elenco completo delle caratteristiche del duo include poi il sistema di raffreddamento ottimizzato AeroActive Cooler X, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, certificazione IP68 per la resistenza ad acque e polvere e batteria da 5.500 mAh con supporto alla ricarica wireless da 15 W o da 65 W via cavo. Il sistema operativo preinstallato è Android 14 con interfaccia ROG UI.

Questa variante è proposta invece solo nella colorazione Phantom Black al prezzo di 1.199 euro. Grande attenzione è stata riposta al design, come testimonia lo spessore ridotto a soli 8,9 millimetri.

Le unità di ASUS ROG Phone 8 e ASUS ROG Phone 8 Pro acquistate su Amazon durante il preordine al prezzo minimo garantito saranno consegnate al day one del 31 gennaio con spedizione gratuita, direttamente a casa.

