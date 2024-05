ASUS ROG Strix 16 (i9, 16GB+1TB, RTX 4080): sconto MOSTRUOSO su Amazon (-600 euro)

ASUS ROG Strix 16 è un notebook da gaming che non teme compromessi e confronti: un PC portatile semplicemente pazzesco, pensato per il gaming ad altissimi livelli e con una scheda tecnica spaventosa che oggi puoi acquistare con uno sconto clamoroso di 600 euro su Amazon. Pagabile anche a rate con Cofidis, si tratta, manco a dirlo, di un minimo storico assoluto da non perdere.

ASUS ROG Strix 16: la scheda tecnica del notebook da gaming

ASUS ROG Strix 16, ti dicevamo, non teme confronti: è dotato di un display da 16 pollici ultraveloce con una frequenza di aggiornamento fino a 240Hz che sfrutta tecnologia come ROG Nebula che, insieme a Dolby Vision e il supporto Adaptive-Sync, assicura colori vividi e realistici, mentre il rapporto schermo/corpo del 90% massimizza la visualizzazione.

Andiamo a vedere la scheda tecnica, ma tieniti forte perché il cuore di questo laptop è costituito dal potentissimo processore Intel Core i9 14900HX, che, insieme alla GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 con 12GB di VRAM e ROG Boost, permette di affrontare senza problemi i giochi più recenti e complessi. Peraltro, grazie al MUX Switch dedicato e al supporto di NVIDIA Advanced Optimus puoi sfruttare appieno le capacità del suo hardware, con prestazioni ottimizzate per una grafica di livello stupefacente.

Naturalmente, tanta potenza a disposizione è versatile anche per altri usi se consideri un equipaggiamento che include 16GB di RAM DDR5 e un SSD PCIe da 1TB, il notebook gestisce con facilità grandi librerie di giochi, intense sessioni di multitasking e applicazioni pesanti, rendendolo ideale anche per artisti digitali, editor video e streamer.

Un laptop costruito pensando ai gamer che cercano il massimo senza rinunciare alla comodità del portatile. Acquista adesso ASUS ROG Strix 16 su Amazon con uno sconto di 600 euro e pagalo anche a rate scegliendo Cofidis al checkout.