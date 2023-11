ASUS ROG STRIX B760-F GAMING: MEGA sconto del 22% su Amazon

Se sei un appassionato di gaming o un professionista alla ricerca delle prestazioni più elevate, non lasciarti sfuggire l’opportunità unica di possedere la scheda madre ASUS ROG STRIX B760-F GAMING, ora in super sconto del 22% su Amazon in occasione del Black Friday. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 264,34 euro.

ASUS ROG STRIX B760-F GAMING: le scorte a disposizione sono quasi finite

Dotata di un socket Intel LGA 1700, questa scheda madre è pronta ad accogliere i processori Intel Core di 13a generazione, garantendo la massima compatibilità con le ultime tecnologie. Con il supporto anche per i processori Intel Core di 12a generazione, Pentium Gold e Celeron, avrai la flessibilità necessaria per personalizzare la tua piattaforma in base alle tue esigenze.

La soluzione di alimentazione di questa scheda madre è impressionante, con 16+1 fasi di alimentazione, connettori di alimentazione ProCool, chokes in lega di alta qualità e condensatori durevoli. Questi componenti lavorano sinergicamente per supportare i processori multi-core più recenti, assicurando prestazioni elevate e una stabilità senza compromessi.

Le termiche VRM ottimizzate sono un punto di forza di questa scheda madre. I dissipatori di calore collegati agli stadi di potenza, dotati di cuscinetti termici ad alta conduttività, garantiscono una dissipazione del calore efficiente anche durante i carichi di lavoro più pesanti. Ciò significa che puoi concentrarti sul tuo gioco o sul tuo lavoro senza preoccuparti delle temperature eccessive.

Il supporto M.2 è di altissimo livello, con tre slot PCIe 4.0 M.2, tutti dotati di dissipatori di calore per mantenere temperature ottimali e garantire la massima velocità di trasferimento dati. Questa caratteristica è essenziale per sfruttare appieno le potenzialità degli SSD ad alte prestazioni.

Infine, la scheda madre ASUS ROG STRIX B760-F GAMING offre reti ad alte prestazioni grazie all’integrazione di Intel Wi-Fi 6E (802.11ax) e Intel 2.5G Ethernet, supportati da ASUS LANGuard per una connessione stabile e affidabile.

Approfitta subito dell’offerta del 22% di sconto su Amazon e immergiti in un’esperienza di gioco e lavoro senza precedenti con la potente ASUS ROG STRIX B760-F GAMING. Non perdere altro tempo e acquistala subito al prezzo ridicolo di soli 264,34 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.