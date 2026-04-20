Apple iPhone 17 Pro Max crolla su eBay e ora è un best buy assoluto

Oggi abbiamo deciso di segnalarti una promozione straordinaria da non perdere per nessun motivo al mondo. Dunque prima che sparisca vai su eBay e potrai mettere nel tuo carrello l‘Apple iPhone 17 Pro Max a 1.319,99 euro, invece che 1.489 euro. Per averlo a questa cifra ricordati di inserire questi due codici promozionali al momento del pagamento: PSPRAPR26 e PHONEFLASH26.

Così facendo potrai avvalerti di un doppio sconto che ti permetterà di risparmiare in totale circa 169 euro. Inoltre questa promozione ti permette di pagare in tre comode rate da 456,66 euro a interessi zero con Klarna. Non c’è assolutamente tempo da perdere.

Apple iPhone 17 Pro Max: il migliore al giusto prezzo

L’Apple iPhone 17 Pro Max non ha certo bisogno di pubblicità. Si tratta senza dubbio di uno dei migliori iPhone in commercio e quindi a questa cifra è da prendere senza pensarci un secondo di più. Ha un bellissimo display Super retina XDR OLED con tecnologia LTPO, refresh rate da 120 Hz e luminosità massima di 3000 nit.

Ha un peso abbastanza importante di circa 233 grammi, uno spessore di 8,8 mm e la resistenza all’acqua e alla polvere certificata di grado IP68. Nonostante non abbia un peso piuma risulta comunque maneggevole. Possiede il chip A19 Pro di Apple con 12 GB di RAM e una memoria interna in questa versione da 256 GB. Troviamo il tasto azione che puoi personalizzare in base alle tue preferenze e la straordinaria fotocamera posteriore con sensore da 48 MP e zoom ottico fino a 8x. Mentre la batteria è da 4823 mAh con ricarica via cavo da 40 W e ricarica wireless da 25 W.

A costo di essere ripetitivi diciamo ancora che a questo prezzo è da prendere al volo. Dunque prima che le unità disponibili spariscano vai su eBay e acquista il tuo Apple iPhone 17 Pro Max a 1.319,99 euro, invece che 1.489 euro. Ricordati di inserire i due codici promozionali al momento del pagamento: PSPRAPR26 e PHONEFLASH26.