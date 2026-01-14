ASUS ROG Strix è il monitor 25" supremo: prezzo in CADUTA su Amazon

Con ASUS ROG Strix hai un monitor dedicato al gaming ideale per prestazioni elevate. Con caratteristiche che lo rendono il prediletto da chi pratica eSports, questo prodotto rende le ore davanti ai giochi ancora più performanti. Se il tuo budget lo consente, questo è il modello da acquistare senza alcun dubbio. Approfitta dello sconto del 29% su Amazon, il quale rende il prezzo un affare: compralo a soli 349€ ora.

Monitor Asus: quali caratteristiche deve avere?

Il mercato è pieno di monitor dedicati al gaming. Qual è il migliore? Questa domanda è ostica perché le risposte variano in base a ciò che devi fare. Non tutti i giochi sono uguali e, di conseguenza, anche le richieste variano. ASUS ROG Strix, tuttavia, è un modello che è talmente eccellente da dare sempre il meglio di sé. A chi lo consiglio? A chi ama i giochi FPS e non solo. Con una base che lo mantiene stabile e ti permette di metterlo sulla scrivania senza occupare troppo spazio, è funzionale e bellissimo. Design sottile, cornici che scompaiono alla vista e un pannello che ruba la scena.

Per rispondere alla domanda principale, il perfetto monitor dei sogni deve avere tempi di risposta ridotti al minimo, ottima risoluzione e un refresh rate tale che ogni movimento risulti sempre fluido.

ASUS ROG Strix, tutti i dettagli su questo prodotto da Pro gamer

ASUS ROG Strix è un monitor che realizza tutte le sue esigenze. Le features principali dello schermo sono:

pannello FAST IP da 25 pollici ;

; risoluzione Full HD 1080p ;

; refresh rate da 380Hz;

Tempo di risposta pari a 0,3 ms.

Allo stesso tempo, il prodotto offre tecnologie accessorie come AMD FreeSync Premium, Extreme Loe Motion Blur e tante altre che rendono l’immagine perfetta in qualsiasi contesto.

Lo sconto da pazzi di Amazon

Nonostante possa sembrare poco, il 29% di sconto in corso su Amazon è un affare. Se vuoi acquistare questo monitor da gaming, mettilo in carrello al volo. ASUS ROG Strix diventa tuo a soli 349€ ma per poco.