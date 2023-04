Asus ROG Strix G15: AMD Ryzen 7, 16/1000GB e NVIDIA GeForce RTX 3060 a 400€ in meno

Il PC portatile Asus ROG Strix G15 non meriterebbe descrizioni visto la sua altissima qualità, ma siccome si trova in offerta su Amazon a 1.399 euro invece di 1.799 euro, con uno sconto del 22% e un risparmio effettivo di ben 400 euro rispetto al prezzo solito, allora pensiamo sia giusto fare un’eccezione.

Asus ROG Strix G15: caratteristiche tecniche di altissimo livello

Questo modello di fascia alta offre un rapporto qualità/prezzo davvero incredibile con caratteristiche hardware ideali per giocare in FullHD a tutti i videogiochi del momento. Il processore è un potente AMD Ryzen 7 6800H, affiancato da ben 16GB di memoria RAM DDR4 e 1TB di archiviazione su SSD PCIe, i dischi più prestanti sul mercato. I processi grafici sono affidati ad una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 con ben 6GB GDDR6 dedicati, la soluzione migliore per chi intende videogiocare in maniera ottimale al massimo livello.

Il design del G15 ricalca l’aspetto degli altri modelli della famiglia ROG Strix, un’eccellenza nel mondo dei portatili da gioco. Il display da 15,6 pollici è in risoluzione WQHD e offre un refresh rate a ben 165Hz, una caratteristica fondamentale per godere di un’esperienza di gioco fluida e reattiva, specialmente su titoli multiplayer competitivi, nei quali la frequenza d’aggiornamento del pannello risulta determinante.

Non manca un ampio touchpad e una tastiera TKL con tasti multimediali e retroilluminazione RGB, configurabile via software. Gli altoparlanti Smart Amp abbinati a Dolby Atmos migliorano l’immersione spaziale con effetti sonori più sfumati e stratificati che potete ottimizzare con modalità preimpostate appositamente sintonizzate per film e giochi. Infine il sistema operativo è il nuovissimo Windows 11.

Oggi il portatile da gaming Asus ROG Strix G15 è disponibile in offerta su Amazon a 1.399 euro, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e possibilità di reso gratuito entro 30 giorni dalla consegna.

