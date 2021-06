ASUS ROG Strix G15/G17: notebook con Radeon RX 6000M

ASUS ha annunciato i primi notebook al mondo con GPU Radeon RX 6000M. I nuovi ROG Strix G15 e G17 sono anche i primi gaming laptop con certificazione AMD Advantage, in quanto soddisfano i requisiti minimi previsti dal produttore californiano, tra cui la presenza di uno schermo con elevato refresh rate e ovviamente una CPU Razen 5000 Mobile.

ASUS ROG Strix G15 e G17: specifiche e prezzi

I notebook ROG Strix G15 e G17 sono esteticamente identici. L'unica differenza è rappresentata dalla dimensione dello schermo, ovvero 15,6 e 17,3 pollici rispettivamente. Entrambi sono disponibili con risoluzione FHD a 300 Hz o WQHD a 165 Hz. La dotazione hardware comprende il processore AMD Ryzen 9 5900HK, scheda video Radeon RX 6800M con 12 GB di memoria GDDR6, fino a 32 GB di RAM DDR4-3200 e SSD PCIe 3.0 NVMe fino a 1 TB (formato M.2).

Per raffreddare CPU e GPU è stato utilizzato un composto in metallo liquido. Ci sono inoltre una camera di vapore, quattro ventole e un sensore IR che monitora la temperatura interna. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax, Gigabit Ethernet e Bluetooth 5.1. Sono presenti anche due altoparlanti da 4 Watt, microfono con cancellazione del rumore, tastiera retroilluminata a 4 zone RGB, jack audio, webcam a 1080p, porta RJ-45, uscita HDMI 2.0b e quattro porte USB (tre Type-A e una Type-C).

La batteria da 90 Wh offre un'autonomia fino a 12 ore in riproduzione video e supporta la ricarica rapida (50% in 30 minuti). Il sistema operativo è Windows 10 Pro. ASUS non ha annunciato i prezzi, ma per il ROG Strix G15 si prevede una cifra base di 1.799 euro.