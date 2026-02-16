ASUS ROG Strix Impact III: mouse wireless con doppia connessione

Se vuoi un mouse senza fili affidabile, pratico e preciso senza doverti svenare, dai un’occhiata a questa ottima offerta che ti stiamo segnalando e che trovi solo su Amazon. Se fai alla svelta puoi mettere le mani su bellissimo ASUS ROG Strix Impact III a soli 61,71 euro, invece che 79,90 euro.

Ora c’è quindi un risparmio di oltre 18 euro sul totale con lo sconto del 23% e non è davvero per niente male. Anche perché questo mouse wireless è perfetto sia per le normali attività di tutti i giorni che per i videogiochi. Garantisce ottime performance e una straordinaria autonomia con una sola batteria. E se preferisci puoi anche pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

ASUS ROG Strix Impact III è super versatile

Sicuramente una delle caratteristiche più interessanti del mouse wireless ASUS ROG Strix Impact III è la sua versatilità. Potrai usarlo per lavorare e per il gaming. Ha un design estremamente compatto con un peso di soli 57 grammi e tasti sensibili e silenziosi. La rotella ti permette di scorrere rapidamente le pagine dei documenti e quelle dei siti internet e il puntatore è rapido.

È in grado di scorrere facilmente su qualsiasi superficie, anche se non hai il tappetino per mouse e ha una sensibilità fino a 36.000 DPI. Potrai scegliere tra la connessione Bluetooth 5.1 e tra la modalità wireless 2,4 Ghz, in base alle tue esigenze e preferenze. Anche questo garantisce una straordinaria versatilità permettendoti di collegarlo a diversi computer. E poi offre un’autonomia di 450 ore in modalità wireless e 618 ore in modalità Bluetooth.

Un’offerta d’oro da non perdere dunque. Perciò vola su Amazon e acquista il tuo ASUS ROG Strix Impact III a soli 61,71 euro, invece che 79,90 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.