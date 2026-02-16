 ASUS ROG Strix Impact III: mouse wireless con doppia connessione
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

ASUS ROG Strix Impact III: mouse wireless con doppia connessione

Il mouse wireless ASUS ROG Strix Impact III ha una doppia connessione, Bluetooth e wireless, ed è perfetto anche per il gaming.
ASUS ROG Strix Impact III: mouse wireless con doppia connessione
Tecnologia PC Hardware
Il mouse wireless ASUS ROG Strix Impact III ha una doppia connessione, Bluetooth e wireless, ed è perfetto anche per il gaming.

Se vuoi un mouse senza fili affidabile, pratico e preciso senza doverti svenare, dai un’occhiata a questa ottima offerta che ti stiamo segnalando e che trovi solo su Amazon. Se fai alla svelta puoi mettere le mani su bellissimo ASUS ROG Strix Impact III a soli 61,71 euro, invece che 79,90 euro.

Ora c’è quindi un risparmio di oltre 18 euro sul totale con lo sconto del 23% e non è davvero per niente male. Anche perché questo mouse wireless è perfetto sia per le normali attività di tutti i giorni che per i videogiochi. Garantisce ottime performance e una straordinaria autonomia con una sola batteria. E se preferisci puoi anche pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Acquistalo in offerta su Amazon

ASUS ROG Strix Impact III è super versatile

Sicuramente una delle caratteristiche più interessanti del mouse wireless ASUS ROG Strix Impact III è la sua versatilità. Potrai usarlo per lavorare e per il gaming. Ha un design estremamente compatto con un peso di soli 57 grammi e tasti sensibili e silenziosi. La rotella ti permette di scorrere rapidamente le pagine dei documenti e quelle dei siti internet e il puntatore è rapido.

asus-rog-strix-impact-iii-mouse-wireless-doppia-connessione

È in grado di scorrere facilmente su qualsiasi superficie, anche se non hai il tappetino per mouse e ha una sensibilità fino a 36.000 DPI. Potrai scegliere tra la connessione Bluetooth 5.1 e tra la modalità wireless 2,4 Ghz, in base alle tue esigenze e preferenze. Anche questo garantisce una straordinaria versatilità permettendoti di collegarlo a diversi computer. E poi offre un’autonomia di 450 ore in modalità wireless e 618 ore in modalità Bluetooth.

Acquistalo in offerta su Amazon

Un’offerta d’oro da non perdere dunque. Perciò vola su Amazon e acquista il tuo ASUS ROG Strix Impact III a soli 61,71 euro, invece che 79,90 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

MacBook economico con chip iPhone: in arrivo a marzo in 6 colori

MacBook economico con chip iPhone: in arrivo a marzo in 6 colori
Posizione più naturale e niente fatica con il mouse wireless verticale Logitech Lift

Posizione più naturale e niente fatica con il mouse wireless verticale Logitech Lift
Pannello IPS da 23,8

Pannello IPS da 23,8" e 100Hz più filtro per luce blu: il monitor MSI PRO è super
Mini PC 16GB + 512GB a soli 431€ su Amazon con coupon

Mini PC 16GB + 512GB a soli 431€ su Amazon con coupon
MacBook economico con chip iPhone: in arrivo a marzo in 6 colori

MacBook economico con chip iPhone: in arrivo a marzo in 6 colori
Posizione più naturale e niente fatica con il mouse wireless verticale Logitech Lift

Posizione più naturale e niente fatica con il mouse wireless verticale Logitech Lift
Pannello IPS da 23,8

Pannello IPS da 23,8" e 100Hz più filtro per luce blu: il monitor MSI PRO è super
Mini PC 16GB + 512GB a soli 431€ su Amazon con coupon

Mini PC 16GB + 512GB a soli 431€ su Amazon con coupon
Michea Elia
Pubblicato il
16 feb 2026
Link copiato negli appunti