ASUS Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe, la nuova tastiera da gaming

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato il lancio e la disponibilità della nuova Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe, primo modello wireless della nota serie ROG Strix Scope.

La nuova tastiera da gaming si contraddistingue per tutto il pacchetto delle funzionalità tipiche della serie: la funzione Quick Toggle, il tasto Stealth per una privacy istantanea e il CTRL esteso per garantirsi una maggiore precisione con gli sparatutto in prima persona.

Da non sottovalutare inoltre gli esclusivi ottico-meccanici ROG RX, sviluppati da ASUS per fornire un feeling di digitazione unico e precisione assoluta.

Le caratteristiche della tastiera ASUS ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe

Tra i punti chiave di questa tastiera da gaming figura la massima versatilità offerta dalla possibilità di scegliere tra la modalità cablata USB, la connessione Wireless RF a 2.4GHz a bassa latenza e bluetooth per l’abbinamento e il passaggio a tre diversi dispositivi.

La ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe si presenta inoltre con un form factor pensato per occupare uno spazio minimo sulla scrivania, così da lasciare il massimo spazio per il movimento della mano che controlla il mouse: una caratteristica essenziale per i gamer. Il design compatto del resto ne rende anche più agevole l’eventuale trasporto, permettendo di riporre la tastiera in uno zaino.

Infine, l‘integrazione di schiuma fonoassorbente permette un ottimo smorzamento acustico che migliora l’esperienza d’uso assorbendo i rumori provocati da ping ed echi all’interno dell’accessorio.

La tastiera ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe è già disponibile presso i rivenditori specializzati e sull’eShop ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico di 189,90 euro.

