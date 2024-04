ASUS TUF A15: il laptop da gaming con caratteristiche TOP a prezzo WOW

Tra le offerte del giorno su Amazon, spicca il laptop progettato appositamente per il gaming: l’ASUS TUF A15. Solo per oggi, è disponibile al prezzo speciale di 899 euro. Dotato di 16GB di RAM e 512GB di memoria di archiviazione SSD, questo laptop offre prestazioni di alto livello a un prezzo imbattibile.

Laptop da gaming ASUS TUF A15: caratteristiche tecniche principali

L’ASUS TUF A15 è dotato di un display FHD da 15,6″ con Mini LED Nebula HDR e frequenza di aggiornamento a 144Hz con Adaptive-Sync. Questo assicura un gameplay ultra-fluido e coinvolgente, sincronizzando la frequenza di aggiornamento del display con il frame rate della GPU per ridurre il lag e minimizzare lo stuttering. Con la CPU AMD Ryzen 5 7535HS/H e la potente NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6, potrete godere di prestazioni eccezionali nei giochi più recenti.

Il laptop presenta un design a nido d’ape sulla base per una maggiore aderenza e rinforzi esagonali intorno al telaio. La tastiera ottimizzata per il gioco con retroilluminazione RGB vi permette di esprimere il vostro stile personale, mentre la webcam HD 720p vi assicura videochiamate chiare e nitide. Con due altoparlanti potenti e il supporto a DTS:X Ultra, potrete godere di un audio ad alta fedeltà e un suono surround virtuale a 7.1 canali per un’esperienza di gioco immersiva.

Le varie porte disponibili includono due USB 3.2 Type-A e una USB 2.0 Type-A per collegare le vostre periferiche preferite. Il Bluetooth consente di accoppiare mouse, cuffie e altri dispositivi compatibili, mentre l’USB 3.2 Gen2 Type-C permette di collegare un display G-SYNC superveloce per un’esperienza di gioco senza interruzioni. Il Wi-Fi 802.11ac (2×2) assicura una connettività veloce e affidabile ovunque vi troviate.

Non lasciarti scappare questa straordinaria offerta su Amazon: acquistate l’ASUS TUF A15 oggi a soli 899 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia, e potete anche considerare il pagamento dilazionato in comode rate a tasso zero con Cofidis.