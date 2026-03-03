ASUS TUF è il monitor IPS FHD che con 109€ ti fa spendere pochissimo

ASUS TUF è il monitor pensato per l’efficienza in ogni campo, con il suo schermo IPS e la qualità che offre, è ideale sia per gaming che per un utilizzo quotidiano del computer. Non solo ha un prezzo riduttivo, ma ha anche una scheda tecnica di altissimo livello. La competizione? È da capogiro e, per questo, è importante approfittare subito dellosconto su Amazon, compralo a soli 109€ risparmiando il 27% in questo istante.

Monitor da gaming e non solo: Asus TUF è economico

Un buon monitor a un prezzo che non sia eccessivo è difficile da trovare. Per tua fortuna c’è ASUS TUF che trasforma un budget ridotto in una vera occasione. Questo modello è di prima scelta e poi è di un marchio affidabile. A chi è dedicato? A chi vuole un buon schermo su cui godersi contenuti e non solo oppure è in cerca di un pannello competitivo per il gaming. Tra design super elegante e con bordi sottilissimi, sulla tua scrivania sta una bellezza, qualunque essa sia.

Il suo punto forte è il pannello da 24,5 pollici FAST IPS per una gamma cromatica ancora più intensa e una fluidità senza precedenti. Nello specifico, le caratteristiche di questo monitor ASUS sono:

risoluzione Full HD 1920x1080p ;

; sistema FAST IPS con tempo di risposta di soli 0,3 ms;

refresh rate fissato a 200 Hz ;

; doppio altoparlante integrato;

pannello posteriore con porte HDMI, Display Port, Jack Audio.

Con tecnologie accessorie del calibro del FreeSync Premium, dell’Asus Extreme Low Motion Blur e VRR, non c’è prestazione che non regga il confronto. Inoltre aggiusti i vari parametri direttamente con il mouse grazie al Display Widget.

La promozione è su Amazon

Con uno sconto del 27% disponibile ora su Amazon, devi acquistare il prima possibile il tuo monitor IPS ASUS TUF. Compralo prima che vada esaurito a soli 109€.