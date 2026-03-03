 ASUS TUF è il monitor IPS FHD che con 109€ ti fa spendere pochissimo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

ASUS TUF è il monitor IPS FHD che con 109€ ti fa spendere pochissimo

Il monitor ASUS TUF è un vero asso nella manica con design elegante e altoparlanti integrati: offertona su Amazon.
ASUS TUF è il monitor IPS FHD che con 109€ ti fa spendere pochissimo
Tecnologia
Il monitor ASUS TUF è un vero asso nella manica con design elegante e altoparlanti integrati: offertona su Amazon.

ASUS TUF è il monitor pensato per l’efficienza in ogni campo, con il suo schermo IPS e la qualità che offre, è ideale sia per gaming che per un utilizzo quotidiano del computer. Non solo ha un prezzo riduttivo, ma ha anche una scheda tecnica di altissimo livello. La competizione? È da capogiro e, per questo, è importante approfittare subito dellosconto su Amazon, compralo a soli 109€ risparmiando il 27% in questo istante.

Compralo su Amazon

Monitor da gaming e non solo: Asus TUF è economico

Un buon monitor a un prezzo che non sia eccessivo è difficile da trovare. Per tua fortuna c’è ASUS TUF che trasforma un budget ridotto in una vera occasione. Questo modello è di prima scelta e poi è di un marchio affidabile. A chi è dedicato? A chi vuole un buon schermo su cui godersi contenuti e non solo oppure è in cerca di un pannello competitivo per il gaming. Tra design super elegante e con bordi sottilissimi, sulla tua scrivania sta una bellezza, qualunque essa sia.

ASUS TUF Gaming VG259Q5A, Monitor Gaming 24,5

ASUS TUF Gaming VG259Q5A, Monitor Gaming 24,5″ Full HD Fast IPS (1920 x 1080), 0,3ms Response Time, 200 Hz, Altoparlante Integrato, ELMB, HDMI, DisplayPort e Jack Audio, Display Widget Center, Nero

109,00149,00€-27%
Vedi l’offerta

Il suo punto forte è il pannello da 24,5 pollici FAST IPS per una gamma cromatica ancora più intensa e una fluidità senza precedenti. Nello specifico, le caratteristiche di questo monitor ASUS sono:

  • risoluzione Full HD 1920x1080p;
  • sistema FAST IPS con tempo di risposta di soli 0,3 ms;
  • refresh rate fissato a 200 Hz;
  • doppio altoparlante integrato;
  • pannello posteriore con porte HDMI, Display Port, Jack Audio.

Con tecnologie accessorie del calibro del FreeSync Premium, dell’Asus Extreme Low Motion Blur e VRR, non c’è prestazione che non regga il confronto. Inoltre aggiusti i vari parametri direttamente con il mouse grazie al Display Widget.

La promozione è su Amazon

Con uno sconto del 27% disponibile ora su Amazon, devi acquistare il prima possibile il tuo monitor IPS ASUS TUF. Compralo prima che vada esaurito a soli 109€.

{title}

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Samsung: la serratura di casa si aprirà con lo smartphone

Samsung: la serratura di casa si aprirà con lo smartphone
Sicurezza in casa più economica di un aperitivo: Blink Mini a 15€

Sicurezza in casa più economica di un aperitivo: Blink Mini a 15€
MacBook Neo è l'asso nella manica di Apple

MacBook Neo è l'asso nella manica di Apple
Apple M5 Pro e M5 Max: nuovi chip per MacBook Pro

Apple M5 Pro e M5 Max: nuovi chip per MacBook Pro
Samsung: la serratura di casa si aprirà con lo smartphone

Samsung: la serratura di casa si aprirà con lo smartphone
Sicurezza in casa più economica di un aperitivo: Blink Mini a 15€

Sicurezza in casa più economica di un aperitivo: Blink Mini a 15€
MacBook Neo è l'asso nella manica di Apple

MacBook Neo è l'asso nella manica di Apple
Apple M5 Pro e M5 Max: nuovi chip per MacBook Pro

Apple M5 Pro e M5 Max: nuovi chip per MacBook Pro
Paola Carioti
Pubblicato il
3 mar 2026
Link copiato negli appunti