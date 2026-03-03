ASUS TUF è il monitor IPS FHD che con 109€ ti fa spendere pochissimo

ASUS TUF è il monitor pensato per l’efficienza in ogni campo, con il suo schermo IPS e la qualità che offre, è ideale sia per gaming che per un utilizzo quotidiano del computer. Non solo ha un prezzo riduttivo, ma ha anche una scheda tecnica di altissimo livello. La competizione? È da capogiro e, per questo, è importante approfittare subito dellosconto su Amazon, compralo a soli 109€ risparmiando il 27% in questo istante.
Monitor da gaming e non solo: Asus TUF è economico
Un buon monitor a un prezzo che non sia eccessivo è difficile da trovare. Per tua fortuna c’è ASUS TUF che trasforma un budget ridotto in una vera occasione. Questo modello è di prima scelta e poi è di un marchio affidabile. A chi è dedicato? A chi vuole un buon schermo su cui godersi contenuti e non solo oppure è in cerca di un pannello competitivo per il gaming. Tra design super elegante e con bordi sottilissimi, sulla tua scrivania sta una bellezza, qualunque essa sia.
ASUS TUF Gaming VG259Q5A, Monitor Gaming 24,5″ Full HD Fast IPS (1920 x 1080), 0,3ms Response Time, 200 Hz, Altoparlante Integrato, ELMB, HDMI, DisplayPort e Jack Audio, Display Widget Center, Nero
Il suo punto forte è il pannello da 24,5 pollici FAST IPS per una gamma cromatica ancora più intensa e una fluidità senza precedenti. Nello specifico, le caratteristiche di questo monitor ASUS sono:
- risoluzione Full HD 1920x1080p;
- sistema FAST IPS con tempo di risposta di soli 0,3 ms;
- refresh rate fissato a 200 Hz;
- doppio altoparlante integrato;
- pannello posteriore con porte HDMI, Display Port, Jack Audio.
Con tecnologie accessorie del calibro del FreeSync Premium, dell’Asus Extreme Low Motion Blur e VRR, non c’è prestazione che non regga il confronto. Inoltre aggiusti i vari parametri direttamente con il mouse grazie al Display Widget.
La promozione è su Amazon
Con uno sconto del 27% disponibile ora su Amazon, devi acquistare il prima possibile il tuo monitor IPS ASUS TUF. Compralo prima che vada esaurito a soli 109€.