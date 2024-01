ASUS TUF Gaming F15 con RTX 3050 e 512 GB a SOLI 899€

Tra i tanto notebook da gaming presenti nel mercato, in pochi hanno un ottimo rapporto qualità prezzo. Tra questi è presente oggi l’ASUS TUF Gaming F15, disponibile ad un prezzo speciale di 899€, grazie ad uno sconto del 19% attivo su Amazon. Questa è l’opportunità ideale per aggiudicarsi un notebook da gaming con ottime prestazioni ad un prezzo competitivo.

ASUS TUF Gaming F15, a questo prezzo non c’è di meglio

Il TUF Gaming F15 si distingue per le sue specifiche tecniche di primo livello. Il processore Intel Core i5-12500H e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 offrono un’esperienza di gioco fluida e con buoni dettagli, rendendo questo laptop ideale per la maggior parte dei titoli presenti sul mercato.

Il display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD ed un refresh rate di 144 Hz è l’ideale ovviamente per un dispositivo di questo genere, che garantisce immagini nitide, dettagliate ed una fluidità di movimento eccezionale. Per i giocatori, questo si traduce in un vantaggio competitivo, con una risposta visiva rapida e accurata. La memoria RAM da 16 GB e lo storage SSD da 512 GB assicurano velocità di caricamento e spazio di archiviazione abbondanti.

Oltre a tutto ciò è presente una tastiera ottimizzata per il gioco, con retroilluminazione RGB, ideale sia per giocare anche al buio e sia per avere una personalizzazione maggiore. Per delle videochiamate di buona qualità è presente anche una webcam HD 720p, un’aggiunte in più che non dispiace mai in un portatile da gaming così conveniente.

Questa offerta del 19% rappresenta un’occasione imperdibile per possedere il TUF Gaming F15 a soli 899€. Un notebook che unisce potenza, velocità e resistenza, ora disponibile ad un prezzo ancora più accessibile. Non lasciarti sfuggire la possibilità di entrare nel mondo del gaming con un portatile dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.