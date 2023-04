Asus TUF Gaming: il monitor ideale a un prezzo PAZZESCO

Le offerte di Amazon regalano sempre delle soddisfazioni e oggi c’è un’occasione per gli appassionati di videogiochi che non può essere ignorata. Quello che vi proponiamo oggi è un monitor dall’interessante rapporto qualità/prezzo, ovvero l’Asus TUF Gaming VG277Q1A, il cui prezzo di listino di 339 euro scende fino a 207 euro.

Asus TUF Gaming VG277Q1A: caratteristiche tecniche

Partendo dal pannello, questo offre una dimensione di 27 pollici con una risoluzione di 1920x1080p (Full HD). Di alto livello il refresh rate adottato per questo monitor, pari a 165Hz ed è, pertanto, indirizzato a chi necessita di grandi performance e reattività insieme agli alti dettagli. Ideale ad esempio per i giocatori che prediligono gli sparatutto e necessitano della massima fluidità durante l’azione di gioco o nelle fasi più frenetiche. Compatibile con l’alta gamma dinamica HDR10 standard del settore per livelli di colore e luminosità che superano le capacità dei normali monitor.

La frequenza di aggiornamento è inoltre accompagnata dall’Adaptive-Sync per le schede grafiche NVIDIA GeForce e dal FreeSync per schede grafiche AMD Radeon. In questo modo, grazie alla sincronizzazione tra i fotogrammi, si eliminano totalmente i fenomeni di tearing e stuttering. La velocità di risposta di solo 1 ms garantisce l’assenza del fastidioso effetto ghosting (la scia degli elementi in movimento). Il tutto si traduce in un’immagine sempre chiara e pulita priva di qualsiasi alterazione visiva. Tutto questo è possibile grazie al supporto alla tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC). Infine presente anche la modalità GamePlus che offre alcuni miglioramenti per aiutarvi a ottenere il massimo dal vostro gioco. Sviluppata in collaborazione con i giocatori professionisti, consente loro di esercitarsi e migliorare le proprie abilità di gioco.

Dal punto di vista della connettività il monitor offre tutto ciò di cui un giocatore ha bisogno. Sono presenti due ingressi HDMI, uno DisplayPort ed un jack da 3,5mm per le cuffie. Si tratta di un monitor che fornisce un perfetto punto di partenza per chi vuole affacciarsi sul mondo competitivo dei videogiochi, senza spendere però cifre esorbitanti. È disponibile su Amazon ad un prezzo di 207 euro, con la possibilità di pagarlo a rate con Cofidis e con consegne rapide e gratuite grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.