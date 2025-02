ASUS TUF Gaming M4 Air: meno di 30€ per un mouse dalle prestazioni ULTRA

Geniale sotto tutti i punti di vista, il ASUS TUF Gaming M4 Air è il mouse da acquistare se stai cercando una periferica che possa garantirti prestazioni in linea con i titoli più competitivi e senza dover spendere una cifra elevata. Leggero e con DPI fino a 16000 punti, è quello giusto. Collegati su Amazon perché ora è in promozione e lo acquisti ad appena 27,86€ con uno sconto del 49% sul prezzo di listino. Compralo prima che sia troppo tardi.

ASUS TUF Gaming M4 Air: perchè scegliere questo mouse?

Ci sono tantissimi mouse sul mercato e ciononostante ASUS TUF Gaming M4 Air rimane un dispositivo eccellente. Come mai dovresti scegliere questo? Se vuoi una periferica con caratteristiche vincenti e una garanzia in più offerta dal marchio famoso, non ci sono altri dubbi. Disponibile in colorazione nera, il mouse in questione è ultraleggero garantito dal suo design unico e anche bello a vedersi. Si collega al tuo computer tramite cavo TUF Paracord che risulta resistente e robusto per non rovinarsi neanche dopo ore e ore di utilizzo e bistrattamento. A vederlo così potrebbe apparirti fragile ma invece i materiali utilizzati sono di prima qualità e non solo: c’è anche una certificazione di impermeabilità che lo protegge sia dall’umidità che da schizzi di acqua e così via.

Ma veniamo al dunque: ben 6 pulsanti interamente personalizzabili attraverso il software Armoury e un sensore ottico con 16000DPI e regolazione istantanea su 4 livelli con pulsante dedicato. Puoi modificare la velocità in un solo click e personalizzarla a seconda delle esigenze. Infine, trattandosi di una variante cablata, non dovrai preoccuparti di autonomia o di doverlo ricaricare.

TUF Gaming M4 Air è il mouse da gaming da acquistare subito su Amazon a soli 27,86€ con un click. Collegati e approfitta dello sconto del 49% comprandolo al volo.