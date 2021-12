Asus TUF Gaming VG279QL1A: il monitor che ha tutto, a soli 276 euro

Tra le numerose offerte di Natale di Amazon, raggiunge il minimo storico un monitor decisamente versatile e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando dell’Asus TUF Gaming VG279QL1A, adatto ai giocatori competitivi, ma che ben si adatta anche all’utilizzo professionale oggi a soli 276 euro.

Monitor Asus TUF Gaming VG279QL1A: caratteristiche tecniche

La proposta di Asus offre una diagonale da 27 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS. È proprio quest’ultima a rendere il monitor adatto anche all’utilizzo professionale, grazie ad una riproduzione cromatica decisamente più fedele rispetto alle soluzioni VA da gioco. A questo si abbinano le tecnologie Flicker Free e Low Blue Light che riducono sensibilmente l’affaticamento durante l’utilizzo prolungato. La prima impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione, così da non affaticare la vista. La seconda, invece, riduce drasticamente la luce blu emessa dal pannello, causa di irritazione agli occhi. Non manca tuttavia la certificazione HDR 400 che garantisce colori più vivi e brillanti per godere dei contenuti multimediali.

I videogiocatori, però, apprezzeranno sicuramente il refresh rate da ben 165Hz affiancato da un tempo di risposta di solo 1ms (MPRT). A questo si aggiunge l’Extreme Low Motion Blur esclusivo di Asus che riduce ulteriormente il fastidioso effetto “ghosting” per immagini estremamente fluide e nitide. Presente il supporto al FreeSync di AMD così come la certificazione G-Sync Compatible che consentono di eliminare tearing e stuttering durante le fasi di gioco. La connettività è piuttosto essenziale, ma offre tutto ciò che serve: due porte HDMI 2.0, una porta DisplayPort 1.4 ed un jack per cuffie o altoparlanti. Le porte HDMI 2.0 rendono il monitor perfettamente compatibile con le console di nuova generazione Xbox Series XS e Play Station 5. Chiude la dotazione il software Asus Display Widget che consente di regolare qualsiasi impostazione del monitor direttamente dal desktop senza passare per l’OSD.

Grazie ad uno sconto del 18%, l’Asus TUF Gaming VG279QL1A è disponibile su Amazon a soli 276,80 euro per un risparmio di 62,20 euro sul prezzo di listino.