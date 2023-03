Asus VivoBook 15 con Intel i7, 8GB di RAM e 512GB di SSD scontato di oltre 200€

Se siete alla ricerca di un buon portatile, oggi Amazon propone uno dei dispositivi Asus più apprezzati al suo minimo storico. Stiamo parlando dell’Asus VivoBook 15 K513 equipaggiato con processore Intel Core di undicesima generazione, in grado di offrire un rapporto qualità/prezzo incredibile. Il suo prezzo iniziale di 999 euro scende a quota 779,90 euro con un risparmio di oltre 200 euro.

Asus VivoBook 15 K513: caratteristiche tecniche

Questo splendido laptop monta un cuore pulsante composto da un processore Intel Core di 11ma generazione i7-1165G7 da 2.8 GHz a cui sono affiancati 8 GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD NVMe da ben 512GB espandibili. Il display è un OLED da 15,6 pollici FHD Glossy dall’ottima fedeltà cromatica. Stupendo il design borderless e l’alzata ErgoLift che offre la giusta inclinazione per una visione e digitazione più confortevole. Non manca naturalmente una webcam integrata e relativo microfono con cancellazione del rumore. Si tratta inoltre di un ultrabook piuttosto compatto, con uno spessore di soli 18mm ed un peso che si ferma a 1,8 chili.

Uno degli aspetti più interessanti, però, è senza dubbio la tastiera con tasti che rendono la digitazione confortevole e precisa. Inoltre, gli stessi sono testati per resistere a ben 10.000 pressioni per la massima durabilità. Di pregio anche il sistema audio Asus Sonic Master, che combina hardware, software e codec di livello professionale per un’esperienza sonora unica. La connettività include davvero tutto ciò di cui potresti avere bisogno. Questa offre ben 3 porte USB Type-A di cui una USB 3.0 per le periferiche di archiviazione esterna come hard disk, SSD o pendrive. Il bandwidth da 5Gbps offre una velocità di trasferimento elevata per spostare i file o effettuare backup in maniera rapida. A queste si aggiunge una pratica porta USB Type-C, un ingresso HDMI e le connessioni wireless che offrono il Wi-Fi 6 dual band ed il Bluetooth.

Grazie ad uno sconto del 22% sul prezzo di listino, l’Asus VivoBook K513 è disponibile su Amazon a soli 799 euro con uno sconto di ben oltre 200 euro sul prezzo di listino. Un ottimo affare che può essere vostro in pochi giorni con consegne gratuite in tutta Italia.

