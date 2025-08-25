ASUS Vivobook 15 è il laptop da acquistare sotto i 350€, 8+512GB SSD

Un bel modello da utilizzare nel quotidiano. Se infatti sei alla ricerca di un laptop perfetto per guardare contenuti in streaming, utilizzare i software più comuni come Word ed Excel e per navigare online, allora il ASUS Vivobook 15 fa al caso tuo. È economico, ha delle belle caratteristiche ed è anche curato nell’aspetto. In altre parole, non devi accontentarti di un modello che non ti convince del tutto. Questa occasione, però, è legata allo sconto del 32% su Amazon, il quale fa la differenza. Con soli 340 euro invece di 499 euro lo porti a casa, mettilo subito in carrello.

ASUS Vivobook 15 è un laptop ideale per utilizzo quotidiano. Bello, curato nei dettagli e con una serie di caratteristiche che lo rendono un dispositivo bello in tutti i sensi. È disponibile in colorazione Blu e prima di addentrarci nelle specifiche, ti dico subito che monta Windows 11 Home come sistema operativo. Con un design sottile e un peso leggero, il Vivobook è moderno nel suo aspetto e regala una visione ampia oltre che immersiva. Con tastiera layout QWERTY italiana e un trackpad ampio e reattivo, l’utilizzo è più fluido che mai.

Goditi software così come contenuti multimediali e internet su un monitor da ben 15,6 pollici con sistema Anti-Glare e risoluzione avanzata. I dettagli saltano all’occhio e con la luminosità eccellente e la gamma cromatica estesa, hai un vero spettacolo a disposizione. A far da padrone, all’interno della scocca, c’è invece il processore Intel Core i3 che viene abbinato a ben 8GB di RAM e 512GB di memoria su SSD per un computer che è reattivo e scattante. Infine, visto che non è una caratteristica di serie B, anche la sua batteria eccelle con ore e ore di autonomia a pronta disposizione.

ASUS Vivobook 15 è in sconto con un ribasso del 32% che fa la differenza. Mettilo in carrello a soli 340,11 euro su Amazon.