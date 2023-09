ASUS Vivobook 15 con Intel Core i7-12 è al prezzo minimo

Occhi puntati sull’offerta del giorno se l’intenzione è quella di mettere sulla scrivania un nuovo notebook potente e destinato a durare nel tempo: ASUS Vivobook 15 in questa configurazione top di gamma è oggi in sconto al suo prezzo minimo storico su Amazon. Si tratta di un portatile ottimo per il lavoro e lo studio, ma che può regalare soddisfazioni in qualsiasi ambito, inclusi l’intrattenimento e il gaming.

L’affare su Amazon: il notebook ASUS Vivobook 15

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display NanoEdge da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e superficie antiriflesso, processore Intel Core i7-1255U affiancato dal chip grafico Intel Iris Xe, ben 16 GB di RAM, unità SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione dei dati, due porte USB 3.2 Gen 1 Type-A e una Type-C, una USB 2.0 Type-A, uscita video HDMI 1.4, webcam con microfono, altoparlanti, jack audio combo e batteria con autonomia elevata. La dissipazione del calore è affidata alla Intelligent Performance Technology. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft, così da essere certi di ottenere tutti gli aggiornamenti rilasciati e le nuove funzionalità distribuite non appena disponibili. Il design, compatto ed elegante, è quello visibile nelle immagini qui allegate e in altre riportate nella descrizione completa, con cerniera lay-flat a 180 gradi e trattamento Antimicrobial Guard Plus che inibisce il proliferare di virus e batteri.

Al prezzo finale di 849 euro, ASUS Vivobook 15 nella configurazione appena descritta è un affare imperdibile. Il suo comparto hardware è destinato a garantire prestazioni elevate per molti anni e la qualità è quella garantita da un marchio leader del settore. Al minimo storico grazie allo sconto proposto oggi si tratta di un’occasione da cogliere al volo.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna a domicilio gratuita in pochi giorni. Scegliendo di effettuare subito l’ordine lo di riceverà direttamente a casa molto presto, senza alcuna spesa aggiuntiva. Diventerà un fedele alleato nella produttività quotidiana o nello studio, facendosi trovare pronto anche quando si vuol navigare o trascorrere il proprio tempo libero in compagnia dei contenuti multimediali in streaming o del gaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.