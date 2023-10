ASUS Vivobook 15: moderno, affidabile e in SUPER sconto

Se stai cercando un notebook potente e affidabile per le tue attività quotidiane, non cercare oltre: l’ASUS Vivobook 15 è l’opzione perfetta, e oggi è in super sconto del 21% su Amazon. Questa offerta imperdibile ti permette di portare a casa un dispositivo di alta qualità a un prezzo incredibilmente conveniente di soli 499,00 euro.

ASUS Vivobook 15: le scorte a disposizione sono quasi finite

Una delle caratteristiche più sorprendenti del Vivobook 15 è il suo display NanoEdge, che offre un’esperienza visiva coinvolgente sia per il lavoro che per il gioco. Con una vasta area dello schermo e un pannello FHD ad ampia visuale, potrai godere di immagini chiare e dettagliate in ogni momento. Inoltre, il rivestimento antiriflesso riduce le distrazioni indesiderate causate da bagliori e riflessi, consentendoti di concentrarti completamente sul tuo lavoro o sul tuo gioco.

La cerniera lay-flat a 180° è un’aggiunta fantastica, rendendo estremamente semplice condividere il tuo schermo con chi ti circonda. Che tu stia facendo una presentazione in ufficio o guardando un film con gli amici, potrai farlo con facilità e comodità.

Questo notebook è alimentato dal potente Processore Intel Core di Dodicesima generazione i3-1215U, abbinato alla scheda grafica Intel Iris Xe, 8GB di RAM e un veloce SSD PCIE da 512GB. Questa combinazione di componenti hardware ti consente di affrontare ogni attività quotidiana con facilità e senza problemi, garantendo una performance fluida e reattiva in qualsiasi situazione.

Inoltre, ASUS ha integrato la tecnologia Antimicrobial Guard Plus, che inibisce la proliferazione di virus e batteri dalla superficie del notebook. Questo non solo ti offre una maggiore sicurezza, ma anche una pulizia costante, garantendo che il tuo dispositivo sia sempre sicuro e igienico.

Il design funzionale e distintivo del Vivobook 15 lo rende perfetto per le attività di lavoro quotidiane e l’intrattenimento. La retroilluminazione della tastiera è particolarmente utile quando lavori in ambienti scarsamente illuminati, consentendoti di continuare a digitare senza problemi anche di notte.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica: acquista subito l’ASUS Vivobook 15 su Amazon, al prezzo incredibile di soli 499,00 euro. Affrettati, le scorte a disposizione sono quasi finite.

