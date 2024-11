ASUS Vivobook 15 OLED: il laptop è un affare nel Black Friday

È appena sceso al suo prezzo minimo storico per la Settimana del Black Friday: si tratta di ASUS Vivobook 15 OLED, un laptop potente e dal design ricercato, perfetto per la produttività e non solo, anche per lo studio, la navigazione e l’intrattenimento nel tempo libero. Non lasciarti sfuggire il forte sconto di Amazon che rende il portatile più conveniente che mai. Mettilo sulla tua scrivania o sotto l’albero per regalarlo a Natale.

Black Friday: forte sconto su ASUS Vivobook 15 OLED

Ha in dotazione un display OLED da 15,6 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz, il processore Intel Core 13ma gen i7-1355U con chip grafico Intel Iris Xe, 16 GB di RAM DDR4, un’unità SSD PCIe 4.0 da 512 GB per lo storage dei dati, la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth, la webcam con microfono, gli altoparlanti, la tastiera ErgoSense con ampio touchpad, porte USB-C, USB Type-A, uscita HDMI, jack audio e una batteria con autonomia elevata. Scopri di più nella descrizione completa.

Grazie al forte sconto di oggi puoi acquistare il laptop ASUS Vivobook 15 OLED al prezzo di 649 euro, il minimo storico da quando è in vendita. La configurazione hardware è quella appena descritta, la colorazione è Argento, visibile in queste immagini. Se lo ordini subito entro domani arriverà a casa tua con la consegna gratis.

Se sei alla ricerca delle migliori promozioni nella Settimana del Black Friday, la destinazione da visitare è amazon.it/blackfriday. Qui, fino al 2 dicembre, troverai segnalazioni costanti sulle offerte più interessanti, con una particolare attenzione ai prodotti di informatica, elettronica e smart home.