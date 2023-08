Asus VivoBook 15": solo 649€ e una Gift Card da 75€ in REGALO

Doppio risparmio su MediaWorld grazie al Back to School, il nuovo volantino ricco di sorprese. Infatti, oggi acquisti un Asus VivoBook 15″ a soli 649 euro, invece di 929,99 euro. Inoltre, ottieni in regalo una fantastica Gift Card del valore di 75 euro. Niente male vero? Però ti consigliamo di essere veloce perché sta andando a ruba, soprattutto per il prezzo così conveniente e la qualità così elevata del notebook.

Grazie a questo Asus hai tutto il necessario per affrontare lavoro, scuola e intrattenimento con standard elevati. Nonostante sia un portatile entry level ha raggiunto dei traguardi notevoli. Infatti, ad oggi è il computer da 15,6 pollici più piccolo e completo al mondo. Le sue prestazioni sono potenti e le immagini trasmesse dal suo display sono super coinvolgenti.

Asus VivoBook 15″: super prezzo e ottimo regalo

Con l’acquisto di un Asus VivoBook 15″ su MediaWorld non solo ottieni un super risparmio, ma anche un ottimo regalo. Ricevi anche tu la tua Gift Card da 75 euro. Per ottenerla ti ricordiamo che devi selezionare il “Ritiro in negozio”, che è gratuito, e il “Pagamento al ritiro in negozio”. Dopodiché potrai goderti al massimo il fantastico display NanoEdge per un’esperienza ultra immersiva.

Dotato di una tastiera full size, puoi lavorare in totale comodità per un’esperienza di digitazione confortevole. Con 8GB di RAM e 512GB di SSD tutto è più veloce e capiente. Inoltre, a sostenere le prestazioni, abbiamo anche il processore Intel Core i7 e la scheda grafica Intel Iris Xe Graphics. Non perdere altro tempo. Acquistalo subito a soli 649 euro, invece di 929,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.