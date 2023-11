ASUS Vivobook 15: sconto di 280€ per il Black Friday

Le offerte Black Friday di Amazon possono darti l’opportunità di aggiornare la tua strumentazione di lavoro. Il PC portatile ASUS Vivobook 15 è disponibile infatti con uno sconto di 280 euro a 649 invece di 929. Una strepitosa occasione che ti consigliamo di non perdere.

ASUS Vivobook 15 in offerta Black Friday: scheda tecnica

Immergiti nell’esperienza visiva offerta dal display NanoEdge, nitido e dalle cornici sottili. Certificato TÜV Rheinland per i bassi livelli di luce blu, questo schermo non solo ti regalerà immagini spettacolari, ma ridurrà anche il rischio di affaticamento degli occhi. La cerniera lay-flat a 180° rende semplice la condivisione dello schermo con chi ti circonda, mentre la retroilluminazione della tastiera garantisce una produttività senza limiti anche in ambienti poco illuminati.

Con il processore Intel Core di Dodicesima generazione i7-1255U, la scheda grafica Intel Iris Xe, 16GB di RAM e SSD PCIE da 512GB, questo notebook è pronto ad affrontare qualsiasi sfida quotidiana. L’ASUS Intelligent Performance Technology (AIPT) garantisce un design termico ultra-efficiente e una soluzione per il risparmio energetico. Questo si traduce in prestazioni potenziate della CPU, una durata della batteria che copre l’intera giornata e un laptop più silenzioso e fresco.

Il Vivobook 15 è il compagno ideale per coloro che cercano un notebook funzionale e distintivo. Il design accattivante e le prestazioni all’avanguardia lo rendono perfetto per le attività lavorative quotidiane e per goderti l’intrattenimento in tutta comodità.

Non perdere l’occasione di portare a casa l’ASUS Vivobook 15 a soli 649 euro invece di 929, grazie alle imperdibili offerte del Black Friday su Amazon. Renditi protagonista del futuro della produttività con uno sconto da non lasciarti sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.