ASUS Vivobook 15: sconto EPICO di 300 euro su Amazon

Il laptop ASUS Vivobook 15 si presenta come un compagno ideale per chi cerca prestazioni elevate e design distintivo senza compromessi. Dotato di un display NanoEdge che delizia con la sua nitidezza e cornici sottili, questo laptop non solo offre un’esperienza visiva impeccabile ma è anche certificato TÜV Rheinland per ridurre al minimo la luce blu, salvaguardando così il comfort degli occhi anche durante sessioni prolungate. Inoltre oggi, con un mega sconto del 33%, è un’opportunità da non perdere al prezzo ridicolo di soli 599,00 euro, anziché 899,00 euro.

ASUS Vivobook 15: difficile trovare di meglio a questo prezzo

La versatilità è un altro punto forte grazie alla cerniera lay-flat a 180°, che facilita la condivisione dello schermo con chiunque ti circondi. La retroilluminazione della tastiera consente di lavorare comodamente anche in ambienti poco illuminati, assicurando sempre la massima precisione e confortevolezza durante le lunghe sessioni di scrittura o di lavoro.

Sotto il telaio, il Vivobook 15 è alimentato dal potente processore Intel Core di dodicesima generazione i7-1255U, supportato dalla scheda grafica Intel Iris Xe, 8GB di RAM e un SSD PCIe da 512GB. Questa combinazione garantisce una risposta rapida e fluida per qualsiasi attività quotidiana, dalla navigazione web alla gestione di applicazioni più esigenti, senza compromettere la durata della batteria.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla tecnologia ASUS Intelligent Performance, che ottimizza il design termico per mantenere il laptop silenzioso e fresco, migliorando contemporaneamente le prestazioni della CPU quando necessario. Questo assicura una produttività continua senza preoccupazioni per il surriscaldamento o il consumo eccessivo di energia.

L’ASUS Vivobook 15 non è solo una scelta pratica ma anche esteticamente gradevole per chi cerca un laptop per le attività quotidiane. Con un design funzionale e prestazioni di alto livello, è perfetto sia per l’ambiente di lavoro che per il tempo libero, garantendo sempre una risposta impeccabile e affidabile. Approfitta subito del 33% di sconto su Amazon e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 599,00 euro, prima che sia troppo tardi.