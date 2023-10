ASUS Vivobook 15: SUPER sconto del 21% su Amazon

Se stai cercando un notebook che unisca prestazioni eccellenti, design elegante e funzionalità avanzate, l’ASUS Vivobook 15 è la scelta ideale. E la buona notizia è che ora puoi acquistarlo con uno sconto incredibile del 21% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e fallo tuo al prezzo speciale di soli 499,00 euro.

ASUS Vivobook 15: le scorte a disposizione sono limitate

Una delle caratteristiche più sorprendenti dell’ASUS Vivobook 15 è il suo display NanoEdge che offre un’esperienza visiva coinvolgente sia per il lavoro che per il gioco. Grazie al pannello FHD ad ampia visuale e al rivestimento antiriflesso, potrai concentrarti completamente sul tuo lavoro senza essere disturbato da fastidiosi riflessi. Inoltre, la cerniera lay-flat a 180° rende incredibilmente semplice condividere il tuo schermo con chi ti circonda, il che lo rende perfetto per presentazioni e incontri di lavoro.

Ma le sorprese non finiscono qui. Con il potente processore Intel Core di Dodicesima generazione i3-1215U, la scheda grafica Intel Iris Xe, 8GB di RAM e un SSD PCIE da 512GB, questo notebook è pronto ad affrontare qualsiasi attività quotidiana con facilità. Che tu stia lavorando su documenti complessi, eseguendo software pesanti o godendoti il tuo gioco preferito, il Vivobook 15 non ti deluderà mai.

Inoltre, ASUS ha introdotto la tecnologia Antimicrobial Guard Plus, che inibisce la proliferazione di virus e batteri dalla superficie del notebook. Questo non solo garantisce una pulizia costante, ma anche una maggiore sicurezza per te e per il tuo dispositivo.

La retroilluminazione della tastiera rende facile lavorare anche in ambienti scarsamente illuminati, garantendo che tu possa continuare a essere produttivo anche di notte. E se cerchi un notebook con un design funzionale e distintivo, il Vivobook 15 è sicuramente la scelta giusta per te.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon e porta a casa l’ASUS Vivobook 15 oggi stesso. Non solo otterrai un potente compagno per il lavoro e l’intrattenimento, ma anche un pezzo di tecnologia che si distingue per la sua eleganza e innovazione. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 499,00 euro.

