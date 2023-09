ASUS Vivobook 15: un'OFFERTA imperdibile (-21%)

Se stai cercando un notebook che offra prestazioni eccezionali, un design distintivo e un prezzo imbattibile, allora non cercare oltre. L’ASUS Vivobook 15 è attualmente in super sconto del 21% su Amazon, rendendolo un’opzione allettante per chiunque cerchi un laptop versatile e potente senza svuotare il portafoglio. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 499,00 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

ASUS Vivobook 15: le scorte a disposizione sono limitate

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo notebook è il suo display NanoEdge. Grazie a questa tecnologia, l’ASUS Vivobook 15 offre una vasta area dello schermo che ti immergerà completamente nell’esperienza visiva. Il pannello FHD ad ampia visuale è dotato di un rivestimento antiriflesso, che significa che non dovrai più preoccuparti di fastidiosi bagliori o riflessi irritanti. Che tu stia lavorando su un progetto importante o godendo di una partita di gioco, potrai farlo con chiarezza e senza distrazioni.

La cerniera lay-flat a 180 gradi è un’altra caratteristica che rende l’ASUS Vivobook 15 unico. Questa funzionalità consente di condividere facilmente lo schermo con chi ti circonda, rendendo le presentazioni o la condivisione di contenuti un gioco da ragazzi. Inoltre, la retroilluminazione della tastiera rende la digitazione comoda anche in ambienti scarsamente illuminati, consentendoti di lavorare senza problemi in qualsiasi momento.

In termini di prestazioni, l’ASUS Vivobook 15 non delude. Con un processore Intel Core di dodicesima generazione i3-1215U, una scheda grafica Intel Iris Xe, 8 GB di RAM e un SSD PCIe da 512 GB, affronterai con facilità qualsiasi attività quotidiana. La velocità e l’affidabilità di questo notebook lo rendono ideale per multitasking, streaming, navigazione web e molto altro ancora.

L’ASUS ha integrato la tecnologia ASUS Antimicrobial Guard Plus nel Vivobook 15. Questo significa che il notebook è progettato per inibire la proliferazione di virus e batteri dalla sua superficie, garantendo una pulizia costante e una maggiore tranquillità per la tua sicurezza. Questa caratteristica è particolarmente rilevante in un mondo in cui l’igiene è diventata una priorità.

In sintesi, l’ASUS Vivobook 15 è il notebook perfetto per chi cerca un equilibrio tra prestazioni potenti, design distintivo e sicurezza avanzata. Con il 21% di sconto su Amazon, è il momento ideale per acquistarlo. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di portare a casa un laptop di alta qualità a un prezzo irresistibile di soli 499,00 euro. Offerte del genere possono finire da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.