Asus Vivobook 16X: caratteristiche di altissimo livello e sconto PAZZESCO di 300€ su Amazon

Ormai avere un laptop è praticamente indispensabile per ogni attività. Sia che si utilizzi per lavorare, che per studiare a scuola o all’università o semplicemente per svagarsi un po’, serve sempre un dispositivo portatile affidabile e potente al punto giusto. Tra i produttori di PC portatili più famosi c’è Asus e oggi uno dei loro device di media gamma più amati scende al minimo storico su Amazon. Stiamo parlando del Vivobook 16X il cui prezzo scende a 1.199 euro invece di 1.499 euro.

Asus Vivobook 16X: caratteristiche tecniche di alto livello

Si tratta di un portatile con uno schermo da 16″ pollici, di colore argento e che ha dalla sua molte qualità interessanti. Ad esempio avrete già Windows 11 Home come sistema operativo con tanto di licenza ufficiale, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6, una CPU Intel Core 12ma gen i7-12650H, ben 16GB di RAM, SSD da 1TB come memoria di archiviazione e batterie da 70 wattora di lunga durata.

Il notebook ASUS Vivobook 16X gode anche di un display WUXGA FullHD Anti-Glare NanoEdge su tre lati da 120Hz, e offre ampi angoli di visione (certificato TUV Rheinland per i bassi livelli di luce blu). Questo portatile è inoltre dotato della tecnologia ASUS Antibacterial Guard, uno speciale trattamento della superficie che tiene lontani il 99% di batteri. Insomma, un dispositivo di altissimo livello che non potete farvi scappare. Infine la tastiera ASUS ErgoSense ha una sensazione incredibilmente soddisfacente, con un rimbalzo e una corsa dei tasti ottimali calcolati con precisione.

Su Amazon il prezzo raggiunge il suo minimo storico: 1.199 euro invece di 1.499 euro con la possibilità di pagarlo anche a rate con Cofidis. Non fatevi scappare l’incredibile occasione!