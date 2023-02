Asus Vivobook 16X: su Amazon raggiunge il minimo storico

Siamo in un periodo storico in cui avere un laptop è praticamente indispensabile. Sia che si utilizzi per lavorare, che per studiare a scuola o all’università o semplicemente per svagarsi un po’, serve sempre un dispositivo portatile affidabile e potente al punto giusto. Tra i produttori di PC portatili più famosi c’è Asus e oggi uno dei loro apparecchi di punta scende al minimo storico su Amazon. Stiamo parlando del Vivobook 16X il cui prezzo scende a 599 euro invece di 699 euro.

Asus Vivobook 16X: caratteristiche tecniche di alto livello

Si tratta di un portatile con uno schermo da 16 pollici, di colore argento e che ha dalla sua molte qualità interessanti. Ad esempio avrete già Windows 11 Home come sistema operativo di partenza, una scheda grafica integrata, una CPU Ryzen 5 da 3.3 GHz, il coprocessore grafico AMD Radeon Vega 7 Graphics, 8GB di RAM, 512 GB SDD come memoria di archiviazione e batterie da 70 wattora di lunga durata.

Il notebook ASUS Vivobook 16X gode anche di un display WUXGA FullHD Anti-Glare NanoEdge su tre lati, e offre ampi angoli di visione (certificato TUV Rheinland per i bassi livelli di luce blu). Questo portatile è inoltre dotato di una cerniera piatta che consente di condividere i contenuti con gli altri o di collaborare in gruppo con altre persone intorno a un tavolo. Insomma, un dispositivo di altissimo livello che non potete farvi scappare. Su Amazon il prezzo raggiunge il suo minimo storico: 599 euro invece di 699 euro con la possibilità di pagarlo anche a rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.