ASUS Vivobook Flip: convertibile con i5, 8GB RAM e SSD 512GB a 50 euro in meno

Con ASUS Vivobook Flip 14 scopri un notebook convertibile 2-in-1 capace di fare tutto: puoi usarlo come un potente e leggerissimo notebook con Windows 11, ma sfruttare anche il display touchscreen per usarlo come un grandissimo tablet reattivo e dal pannello splendido. Oggi su Amazon te lo porti a casa con un piccolo ma importante sconto di 50 euro e la possibilità di pagarlo a rate.

ASUS Vivobook Flip 14 in offerta: la scheda tecnica

ASUS VivoBook Flip 4 è progettato per offrirti un’esperienza visiva coinvolgente grazie al suo display touchscreen NanoEdge da 14 pollici con cornici sottili. Questo permette di inserire un ampio schermo in un chassis compatto da 13 pollici. Sarai immerso nei tuoi contenuti preferiti, che si tratti di lavorare su documenti, guardare film o navigare sul web.

La cerniera a 360° ti offre una flessibilità senza precedenti. Puoi utilizzare il VivoBook Flip 4 come un laptop tradizionale quando hai bisogno di scrivere o lavorare al computer, oppure puoi piegare il display all’indietro e utilizzarlo come un tablet per prendere appunti o disegnare. La scelta è tua, e questo convertibile si adatta alle tue esigenze.

Sotto il cofano, l’ASUS VivoBook Flip 4 è alimentato da un processore Intel Core di tredicesima generazione i5-1335U, supportato da 8 GB di RAM e un SSD PCIe da 512 GB. Questa combinazione offre prestazioni super veloci e ti consente di lavorare senza problemi su più attività contemporaneamente. La tua creatività non avrà limiti, e potrai eseguire le tue applicazioni preferite con facilità.

Resta sempre connesso grazie al potente Wi-Fi 6E (802.11ax), che garantisce velocità di rete rapide per trasferimenti di file rapidi, giochi online reattivi e videochiamate super fluide. Inoltre, l’ASUS VivoBook Flip 4 è dotato di una webcam FHD 1080p, che ti assicura una qualità eccezionale nelle videochiamate.

Questo notebook convertibile è perfetto per chi cerca produttività e intrattenimento anche in viaggio. Con un peso complessivo di soli 1,5 kg e un profilo ultrasottile, il VivoBook Flip 4 è il compagno ideale per le tue avventure quotidiane. Puoi portarlo ovunque tu vada e sfruttare al massimo la sua versatilità.

Non perdere l’opportunità di acquistare ASUS VivoBook Flip 4 a soli 849 euro su Amazon. Con un display coinvolgente, prestazioni potenti e un design convertibile, questo notebook è una scelta eccezionale per chi cerca la migliore esperienza di computing.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.