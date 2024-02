ASUS Vivobook Flip S14, il convertibile in SUPER sconto

Tra i tanti notebook presenti sul mercato, i 2 in 1 sono i più versatili ed i più utili per un utilizzo scolastico. Oggi, grazie ad un’ottima offerta attiva su Amazon, è disponibile ad un prezzo esclusivo di soli 699€ l’ASUS Vivobook Flip S14. Questa promozione rappresenta un’occasione imperdibile per chi è alla ricerca di un dispositivo del genere, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

ASUS Vivobook Flip S14, perfetto per lo studio

Il Vivobook Flip S14 si distingue per il suo design convertibile, che consente di utilizzarlo come un tradizionale laptop e come un tablet dalle grandi dimensioni, grazie alla cerniera a 360 gradi. Il display touch da 14 pollici con risoluzione Full HD ha un’ottima qualità, permettendo così di consumare in alta qualità tutti i contenuti in streaming. La tecnologia NanoEdge garantisce inoltre bordi sottili per un’esperienza visiva più immersiva ed un design compatto.

Sotto alla scocca, il Vivobook Flip S14 è alimentato da un processore Intel Core i5 di 13ª generazione che, abbinato a 8 GB di RAM, garantisce prestazioni di buona qualità ed gestione fluida delle applicazioni più esigenti. Inoltre con 512GB di SSD, il laptop offre ampio spazio di archiviazione qualsiasi tipo di file.

La versatilità è una delle caratteristiche chiave del Vivobook Flip S14, che include una varietà di porte per la connettività, tra cui USB-C, USB-A, HDMI ed un lettore di schede microSD, rendendolo uno strumento adatto ad ogni esigenza.

Non lasciarti sfuggire la possibilità di acquistare l’ASUS Vivobook Flip S14 con uno sconto attivo su Amazon, a soli 699€. Un’offerta imperdibile per chi cerca un dispositivo che combina in modo eccellente versatilità e qualità di un prodotto del genere.

