Solo 269€ per questo notebook ASUS con Windows 11

ASUS Vivobook Go è il notebook per chi desidera acquistare un portatile adatto a gestire le operazioni base della produttività quotidiana o per lo studio in vista del Back to School. Lo segnaliamo oggi su queste pagine per rendere noto ai lettori lo sconto di 130 euro su Amazon che lo rende un affare da cogliere al volo. Con un prezzo finale di soli 269 euro, è la scelta giusta per lavoro, scuola, navigazione e intrattenimento multimediale nel tempo libero.

ASUS Vivobook Go a 269€ è l’affare del giorno

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home in modalità S con licenza ufficiale per la ricezione immediata degli aggiornamenti e delle nuove funzionalità distribuite da Microsoft. Queste, invece, sono le specifiche tecniche principali tra quelle integrate: schermo con tecnologia NanoEdge, diagonale da 15,6 pollici, risoluzione Full HD, superficie antiriflesso e cerniera in grado di ruotare fino a 180 gradi, processore Intel Celeron N4020 con GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, uscita video HDMI, porte USB 3.2 Type-A e Type-C, jack audio e batteria con autonomia elevata. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

L’offerta di oggi permette di acquistare ASUS Vivobook Go al prezzo finale di soli 269 euro, con uno sconto di 130 euro rispetto al listino ufficiale. La colorazione è Nero, quella visibile nell’immagine qui sopra e nelle altre presenti nella scheda del prodotto, con un design fanless che assicura di poter contare sulla silenziosità in ogni situazione.

Amazon, che si occupa sia della vendita che della spedizione, garantisce la consegna gratuita direttamente a domicilio in 24 ore. In altre parole, chi sceglie di effettuare subito l’ordine riceverà il notebook già domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.