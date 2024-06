ASUS Vivobook Pro 15: SUPER sconto di 200 euro su Amazon

L’ASUS Vivobook Pro 15 rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera un laptop di alta qualità a un prezzo ridotto. Oggi, con uno sconto del 14% su Amazon, questo straordinario portatile è ancora più conveniente. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 1.199,00 euro, anziché 1.399,00 euro.

ASUS Vivobook Pro 15: impossibile resistergli con questo prezzo

Il Vivobook Pro 15 colpisce subito per il suo design raffinato e funzionale. Il coperchio in metallo solido e l’etichetta con logo in rilievo conferiscono un aspetto elegante, mentre il tasto Invio con strisce di avviso aggiunge un tocco distintivo. Nonostante l’estetica sofisticata, questo laptop rimane discreto e adatto a ogni contesto.

L’esperienza visiva offerta dal display NanoEdge è incredibilmente immersiva. Con un rapporto schermo-corpo dell’84%, lo schermo super luminoso offre immagini vivide e dettagliate, ottimizzando lo spazio e riducendo l’ingombro del portatile. Questo significa che avrai più spazio sulla tua scrivania per concentrarti sulle tue attività.

Sotto il cofano, l’ASUS Vivobook Pro 15 non delude. Dotato di un processore Intel Core di 12ma generazione i7-12700H, 16GB di RAM e un SSD PCIE da 512GB, questo laptop è progettato per gestire senza sforzo qualsiasi compito, dalla produttività quotidiana alle attività creative più complesse. La grafica NVIDIA GeForce RTX3050 con 4GB di GDDR6 garantisce prestazioni elevate anche nei giochi e nelle applicazioni grafiche intensive.

La cura per i dettagli si estende anche alla salute dell’utente. La superficie del Vivobook Pro 15 è trattata con ASUS Antibacterial Guard, una protezione speciale che mantiene lontani i batteri, assicurando un ambiente di lavoro più igienico.

Che tu stia lavorando su progetti creativi, gestendo documenti di lavoro o rilassandoti con i tuoi giochi preferiti, il Vivobook Pro 15 offre la potenza e la versatilità necessarie per esprimere al meglio il tuo potenziale. Questo laptop combina prestazioni eccellenti e design curato in un dispositivo ultracompatto e maneggevole.

Approfitta di questo sconto del 14% su Amazon e porta a casa l’ASUS Vivobook Pro 15, un compagno affidabile e potente per tutte le tue esigenze digitali, al prezzo speciale di soli 1.199,00 euro.