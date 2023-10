ASUS Vivobook S 14: fantastico Notebook in SUPER SCONTO (-29%)

Sei alla ricerca di un nuovo notebook che offra prestazioni eccezionali, un display sorprendente e un suono avvolgente? Non cercare oltre, perché ASUS Vivobook S 14 è qui con una super offerta su Amazon, che ti permette di risparmiare il 29%.

Ora puoi portare a casa questo fantastico notebook per soli 599 euro, anziché il prezzo di listino di 849 euro. Ecco perché dovresti cogliere questa opportunità senza esitazioni.

ASUS Vivobook S 14 in offerta: la scheda tecnica

ASUS Vivobook S vanta un ampio display NanoEdge 16:10 con una risoluzione 2,5K, che ti offre immagini straordinarie con una chiarezza eccezionale. La luminosità raggiunge i 400 nit, garantendo una visualizzazione chiara anche in ambienti molto luminosi. Inoltre, il display copre il 100% della gamma di colori sRGB, regalandoti colori vividi e dettagli sorprendenti.

Sotto l’elegante design di questo notebook si nasconde un potente motore. È alimentato dal processore Intel Core di 12a generazione i5-12500, che offre prestazioni eccezionali in termini di velocità e reattività. Con 8 GB di RAM e un SSD PCIE da 512 GB, avrai ampio spazio e potenza per eseguire applicazioni e compiti in modo fluido. La grafica è gestita dalla Intel Iris Xe, che ti offre un’esperienza visiva straordinaria. Che tu stia lavorando o giocando, questo notebook è pronto a soddisfare ogni tua esigenza.

ASUS Vivobook S non trascura l’esperienza audio. Il sistema audio Dolby Atmos è alimentato da un amplificatore intelligente, offrendo un suono coinvolgente e avvolgente.

Inoltre, questo notebook è già pronto per darti la migliore esperienza di utilizzo grazie a Windows 11. Questo sistema operativo è stato completamente reinventato e semplificato per garantirti una connessione istantanea alle persone che ami, alle tue app preferite e a tutte le informazioni di cui hai bisogno. Windows 11 offre un’interfaccia intuitiva, veloce e ottimizzata per un utilizzo senza problemi.

ASUS Vivobook S è un notebook completo, con prestazioni eccezionali, un display straordinario, audio coinvolgente e l’aggiunta di Windows 11 per una nuova esperienza utente. Grazie all’offerta del 29% di sconto su Amazon, ora puoi portarlo a casa a soli 599 euro. Non farti sfuggire questa opportunità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.