ASUS VivoBook S15 con Intel Core i7-11: sconto 250€

Occasione imperdibile per chi è alla ricerca di un nuovo laptop: in questo momento ASUS VivoBook S15 (modello S533) si trova in sconto di ben 250 euro sul prezzo di listino. A un design ricercato unisce un comparto hardware di alto profilo per gestire con disinvoltura ogni applicazione o carico di lavoro.

Occasione laptop: ASUS VivoBook S15 al minimo storico

Diamo uno sguardo a quelle che sono le sue specifiche tecniche più importanti: display NanoEdge da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e superficie anti-riflesso, processore Intel Core i7-1165G7, GPU Intel Iris Xe, 8 GB di RAM, unità SSD da 512 GB di tipo PCIe con 32 GB di memoria Optane, WiFi 6, Bluetooth, webcam 720p con microfono integrato, altoparlanti con tecnologia SonicMaster, una gamma completa di porte per la connettività e grande autonomia.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 1o, con possibilità di passare immediatamente a Windows 11 grazie alla licenza ufficiale Microsoft che dà diritto all’aggiornamento gratuito. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Molto originale la colorazione ‎Dreamy White della scocca, che conferisce ad ASUS VivoBook S15 un look fuori dall’ordinario. Oggi può essere tuo al prezzo minimo storico, grazie allo sconto di 250 euro proposto da Amazon. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.