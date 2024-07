ASUS VivoWatch 6: misurazioni con il polpastrello

ASUS ha annunciato l’arrivo in Italia del VivoWatch 6. Lo smartwatch si distingue dalla concorrenza per alcune caratteristiche innovative, come il sensore laterale che consente di misurare pressione sanguigna e composizione corporea. Può essere acquistato sullo shop online del produttore, nei negozi ASUS Gold e presso i rivenditori autorizzati.

ASUS VivoWatch 6: specifiche e prezzo

Il VivoWatch 6 ha uno schermo AMOLED da 1,39 pollici (454×454 pixel). Il cinturino è in silicone morbido ipoallergenico. Come altri smartwatch può misurare diversi parametri di salute utilizzando i sensori presenti nella parte posteriore della cassa. I sensori ECG e PPG sono anche presenti lungo il bordo sinistro.

È sufficiente posizionare il polpastrello del pollice sui sensori e il polpastrello dell’indice sul lato opposto (che integra un sensore Bioelectrical Impedance Analysis) per misurare pressione sanguigna, livello di ossigeno, ECG e composizione corporea (percentuali di grasso corporeo e di muscolo scheletrico, livello d’idratazione e tasso metabolico basale). La misurazione della pressione sanguigna è ottenuta attraverso il Pulse Transit Time (PTT) che usa i sensori ECG e PPG in combinazione con l’algoritmo ASUS Health AI 5.0.

Lo smartwatch può misurare anche il livello di stress, lo stato emotivo e la qualità del sonno. Per le attività sportive si può sfruttare il GPS a doppia frequenza. Il VivoWatch 6 ha ricevuto la certificazione 5ATM, quindi può essere indossato in acqua fino ad una profondità di circa 40 metri.

Quando collegato allo smartphone via Bluetooth, l’orologio riceve le notifiche per chiamate e messaggi, permette di controllare la riproduzione musicale e attivare da remoto l’otturatore della fotocamera. Il VivoWatch 6 pesa circa 60 grammi e offre un’autonomia fino a 14 giorni (modalità risparmio energetico). Il prezzo è 399,00 euro.