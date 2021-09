ASUS Zen AiO bianco a un prezzo mai visto su Amazon!

Il PC all-in-one ASUS Zen AiO in colorazione bianca si trova in offerta su Amazon a 469,17 euro, con uno sconto del 33% e un risparmio di oltre 220 euro rispetto al prezzo solito. Con una cifra simile va assolutamente acquistato!

ASUS Zen AiO: caratteristiche principali

Si tratta di un all-in-one, ovvero un monitor che presenta al suo interno un hardware integrato, un po' come i Mac di Apple per fare un confronto più immediato. Ciò significa che questo PC occupa molto meno spazio rispetto ad un PC desktop tradizionale, dato tutti i componenti hardware sono integrati all'interno di un unico corpo.

La serie Zen AiO di ASUS propone diversi modelli con componenti più o meno prestanti, la versione in offerta oggi monta un processore Intel Core i3 di decima generazione, 8GB di memoria RAM e 256GB di spazio di archiviazione su disco SSD PCIe. Il display è un LCD da 21,5 pollici in risoluzione FullHD, il pannello occupa il 93% della superficie grazie alle cornici estremamente sottili (2mm). In alto troviamo anche una webcam integrata, che sviluppa un segnale video HD 720p.

Le porte di input/output del PC si trovano sul retro e di lato, troviamo ben 5 USB-A, un'uscita video HDMI, una USB-C e un ingresso Ethernet LAN per la connessione cablata alla rete. All'interno della confezione di vendita troviamo un kit di periferiche wireless, con mouse e tastiera in tinta con la colorazione bianca e grigia del PC.

Oggli il PC All-in One ASUS Zen AiO in colorazione bianca è disponibile in offerta su Amazon a 469,17 euro, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi.