ASUS Zenbook 13: notebook compatto e leggero con 100€ di sconto

Il notebook ASUS Zenbook 13 si trova in offerta su Amazon a 799€, lo sconto del 11% corrisponde ad un risparmiodi 100 euro rispetto al prezzo iniziale.

La famiglia di prodotti Zenbook coniuga leggerezza e portabilità con caratteristiche tecniche di fascia media o medio-alta. Questo modello monta una APU Ryzen 5500U con scheda grafica integrata, 8 GB di memoria RAM e un disco SSD NVMe da ben 512 GB.

Il display da 13 pollici è un'unità Glossy OLED di ottima qualità, si tratta di un pannello ideale per chi si occupa di grafica e video editing in mobilità. Le cornici attorno al display sono piuttosto sottili e contribuiscono all'aspetto premium del PC portatile, insieme alla tastiera TKL e all'ampio touchpad in basso. Quest'ultimo è in realtà un numpad, cliccando l'apposito tasto soft touch il touchpad si trasforma in un vero e proprio tastierino numerico, comodo per digitere cifre o utilizzare la calcolatrice.

ASUS Zenbook 13 è molto sottile, ma non per questo rinuncia ad una buona dotazione di porte di input/output. Lungo il profilo sinistro troviamo 2 USB-C e un'uscita video HDMI, mentre a destra c'è una USB-A e uno slot per micro-SD.

Oggi ASUS Zenbook 13 è disponibile in offerta su Amazon a 799€, un ottimo sconto di 100 euro per un notebook potente e compatto, ideale per chi cerca un dispositivo leggero da portare sempre con sé in borsa. Non manca la spedizione Prime senza costi aggiuntivi, con consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.