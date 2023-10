ASUS Zenbook 14 in SCONTO RECORD grazie alle offerte Prime (-21%)

Con ASUS Zenbook 14 scopri un notebook dall’eleganza sopraffina, una scheda tecnica sconvolgente e un prezzo incredibilmente conveniente: solo 749 euro grazie allo sconto attivo per la Festa delle offerte Prime. Ricordati che per usufruire dello sconto hai tempo fino alla mezzanotte di stasera: se non sei abbonato ad Amazon Prime puoi usufruire della prova gratuita di 30 giorni.

ASUS Zenbook 14 in offerta: la scheda tecnica

Una delle caratteristiche più esaltanti di questo Zenbook è il suo ampio display WQXGA NanoEdge 16:10 da 2,5K. Questo significa che puoi aspettarti immagini estremamente nitide e dettagliate, rendendo ogni pixel perfetto. La luminosità raggiunge fino a 400 nit, il che è ideale per l’uso all’aperto o in ambienti luminosi. Inoltre, il display copre l’intera gamma di colori sRGB, garantendo colori vividi e realistici per soddisfare anche gli utenti più esigenti.

La qualità del suono è altrettanto impressionante grazie al sistema audio stereo Dolby Atmos certificato dagli esperti audio di Harman Kardon. Le tue orecchie saranno deliziate da un suono potente, coinvolgente e cristallino. Che tu stia guardando film, ascoltando musica o partecipando a riunioni online, l’esperienza sonora sarà di prim’ordine.

Questo Zenbook 14 è anche dotato della tecnologia ASUS Intelligent Performance, il che significa che il tuo computer portatile può funzionare a prestazioni elevate per tutto il tempo necessario. Non importa se stai elaborando documenti, modificando foto o anche giocando, questo notebook è pronto a gestire tutto con agilità.

La potenza sotto il cofano è garantita dal Processore Intel Core di 12ª generazione i5-1240P, 8 GB di RAM e grafica Intel Iris Xe. Inoltre, con un SSD PCIe 3.0 x4 ultraveloce, avrai spazio sufficiente per i tuoi file e un sistema che si avvia velocemente. E con il supporto WiFi 6E, sarai sempre connesso con velocità elevate e connessioni stabili.

E non dimentichiamoci della batteria a lunga durata da 75 Wh. Non dovrai preoccuparti di rimanere senza energia durante le tue lunghe giornate di lavoro o di svago. Questo Zenbook è progettato per tenere il passo con te.

Quindi, se sei alla ricerca di un notebook elegante, potente e con uno schermo impressionante, l’ASUS Zenbook 14 è la scelta perfetta. Non perdere quest’opportunità di risparmio record durante le Offerte Prime di Amazon. Aggiungi questo incredibile notebook al tuo carrello e migliora la tua esperienza informatica ora.

