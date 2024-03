ASUS Zenbook 14: il notebook è in SCONTO su Amazon

Approfitta dello sconto di Amazon e metti sulla scrivania ASUS Zenbook 14, il notebook perfetto per la produttività, lo studio e l’intrattenimento. Oggi può essere tuo a un prezzo conveniente grazie all’offerta proposta dall’e-commerce. Vediamo i dettagli della promozione in corso.

Lo sconto di Amazon per ASUS Zenbook 14

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. Queste, invece, sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display OLED da 14 pollici (risoluzione 25600×1600 pixel) con pannello NanoEdge, processore Intel Core i5-1240P con chip grafico Intel Iris Xe integrato, 8 GB di RAM LPDDR5, unità SSD PCIe 3.0 NVMe da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti stereo Harman Kardon con certificazione Dolby Atmos, tastiera con layout italiano, ampio touchpad con tastierino numerico a scomparsa e una batteria con autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda completa del portatile.

Quanto costa? Oggi, il notebook di ASUS (modello Zenbook 14) nella configurazione appena descritta e nella colorazione Ponder Blue può essere tuo al prezzo finale di 923 euro, grazie allo sconto applicato in automatico. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione.

Infine, segnaliamo che Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno a chi effettua subito l’ordine. Si tratta di un’ottima occasione per chi cerca un portatile affidabile e potente, progettato da un marchio leader del mercato PC per offrire prestazioni sempre all’altezza delle aspettative, nell’ambito del lavoro e non solo.