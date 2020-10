Tutta la potenza necessaria per lavorare da casa in smart working o per seguire le lezioni online della didattica a distanza, senza rinunciare all’intrattenimento multimediale e a quello videoludico: oggi la versione 2020 di ASUS ZenBook 14 è proposta su Amazon con una “offerta a tempo”: si parte da 699 euro per l’edizione del laptop con CPU AMD, passando a 829 euro per quella con CPU Intel.

Il laptop ASUS ZenBook 14, versione 2020, oggi è in offerta

Partiamo da quest’ultima che offre processore Intel Core i5-1035G1, GPU UHD Graphics, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB per lo storage, display da 14 pollici con risoluzione Full HD, modulo WiFi, Bluetooth, lettore per schede di memoria, porte USB 3.0 e uscita video HDMI. Tutto questo a 829 euro.

In alternativa è possibile scegliere la versione con processore AMD Ryzen 5 3500U e GPU Radeon Vega 8 (le altre specifiche tecniche rimangono invariate) a 699 euro. In entrambi i casi il sistema operativo è Windows 10 Home. e il design è curato nei minimi particolari: dalla cerniera ErgoLift che mantiene la tastiera inclinata durante l’utilizzo ai bordi sottili intorno allo schermo, senza dimenticare il telaio in alluminio che lo rende resistente e leggero. Un’occasione da non perdere per chi è alla ricerca di un nuovo laptop.