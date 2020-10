HUAWEI Bluetooth Mouse: eleganza ed efficienza in offerta su Amazon

Siete alla ricerca di un mouse semplice, minimale, ma decisamente affidabile? Su Amazon è presente un’interessante offerta riguardante il nuovo HUAWEI Bluetooth Mouse caratterizzato dalla presenza di una connessione wireless Bluetooth senza bisogno di opportuno ricevitore esterno.

HUAWEI Bluetooth Mouse: semplicità e affidabilità ad un prezzo davvero contenuto

Questo mouse della HUAWEI è caratterizzato da un design in metallo resistente e di alta qualità che fa in modo che il mouse si adatti perfettamente alla mano di ogni utente. Il sensore IR interno lavora attraverso un algoritmo di tracciamento professionale per fornire movimenti precisi. Grazie alla sua sensibilità di tracciamento, può essere utilizzato anche su superfici di vetro.

Questo mouse è compatibile con tutti i principali sistemi operativi quali Windows 10, 8.1 e 8, Mac OS 10.10 e Android 5.0 e successivi. Tra le caratteristiche tecniche principali troviamo una risoluzione di 800 DPI, un’alimentazione tramite batteria a lunga durata, una connessione Bluetooth fino a 10 metri e un peso di appena 83 grammi e delle dimensioni tascabili di 10,70 x 6,90 x 2,94 cm.

Insomma, l’HUAWEI Bluetooth Mouse è il campione di efficienza, eleganza e semplicità e può essere vostro al costo di soli 36,99 euro su Amazon con uno sconto dell’11% rispetto al prezzo di listino.