Una stampante all-in-one professionale, dalle dimensioni compatte e multifunzione, con supporto al trasferimento dei documenti in modalità wireless: Brother MFC-L2710DW oggi è in offerta su eBay con uno sconto del 20% sul prezzo di listino. Basata su tecnologia laser, è l’ideale per l’ufficio e per chi lavora da casa in smart working.

Brother MFC-L2710DW oggi in sconto a -20%

Queste le caratteristiche principali: stampa monocromatica, velocità fino a 30 pagine al minuto, stampa fronte-retro automatica, 250 fogli di carta in ingresso, alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli, connettività di rete cablata oppure WiFi, toner incluso all’acquisto con capacità fino a 700 pagine, memoria da 64 MB. Non manca poi un display LCD attraverso il quale è possibile controllare ogni operazione.

Tra i punti di forza anche la silenziosità: il livello di emissione acustica è inferiore a 50 dB quando lavora a pieno ritmo. Brother MFC-L2710DW è tutto questo, proposto oggi al prezzo di soli 198,01 euro (invece di 249,28 euro). Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita. L’affidabilità del venditore è garantita dai quasi 50.000 feedback positivi ricevuti nel tempo dai clienti di eBay.