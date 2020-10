Accessorio che non può mancare in ogni ufficio, la rilegatrice termica torna utile in tutte quelle occasioni in cui bisogna mettere ordine ai documenti cartacei: il modello Fellowes Helios 60 è oggi proposto su Amazon con uno sconto del 15% sul prezzo di listino grazie a un’offerta a tempo.

Fellowes Helios 60: rilegatrice termica in offerta su Amazon

Tra le caratteristiche si segnalano il ciclo di rilegatura variabile per documenti di diversi formati, la barriera di sicurezza HeatShield che evita contatti accidentali con il piatto di riscaldamento, la tecnologia ThermoSense alla base del funzionamento e lo spegnimento automatico dopo 30 minuti di inattività facendo così risparmiare energia.

Molteplici documenti fino a 600 fogli (60 mm) possono essere rilegati simultaneamente. La Helios 60 dispone di una tecnologia con sensore termico che automaticamente rileva lo spessore dei documenti per determinare il ciclo di rilegatura corretta.

Al prezzo di 123,03 euro la Fellowes Helios 60 è la miglior rilegatrice termica che potete acquistare oggi online. Fa parte delle offerte che anticipano di qualche settimana il Black Friday 2020 su Amazon. In alternativa è possibile optare per il modello Helio 30 con specifiche simili (ma capacità fino a 300 fogli) disponibile al prezzo di 109,32 euro.