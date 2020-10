Scheda audio USB a soli 6,99 euro su Amazon

Tra le offerte lampo di Amazon, oggi vi proponiamo un piccolo accessorio utile soprattutto sui laptop, ma non solo. Si tratta di una piccola scheda audio USB che permette di separare i canali audio e microfono, migliorando la qualità d’ascolto e della chat vocale: la scheda audio Techhole USB.

Accessori: scheda audio USB al 59% di sconto su Amazon

Si tratta sostanzialmente di un device estremamente semplice. È una chiavetta USB, con due ingressi jack da 3,5mm, uno per il microfono l’altro per le cuffie (o altoparlanti). La scheda audio è plung-and-play e non richiede installazioni per l’utilizzo. Il primo vantaggio è naturalmente la separazione dei canali audio e microfono. I due jack permettono di collegare qualsiasi cuffia specifica per PC, dove ormai soprattutto sui portatili troviamo un unico jack combinato per entrambi. Naturalmente la scheda audio va a sostituire quella integrata, per cui nel caso quest’ultima fosse danneggiata potremo utilizzare nuovamente le cuffie con microfono. Comoda quindi anche per PC desktop grazie a delle dimensioni ridotte al minimo

Altro vantaggio invece deriva dalla qualità audio. La scheda infatti possiede un piccolo DAC integrato, il C-Media HS 100B, che fornisce una frequenza di campionamento fino a 192K / 24bit. Questo corrisponde ad un maggior livello di dettaglio, un suono più pulito, ed un ascolto in generale più equilibrato. Al prezzo di 6.99 euro su Amazon, con uno sconto del 59% sul prezzo di listino, è sicuramente un prodotto interessante.