I computer portatili più recenti non integrano un’unità ottica, per ragioni di design: può dunque tornare utile acquistarne una esterna, da collegare solo quando necessario, per la lettura o la scrittura di un disco. Segnaliamo il lettore e masterizzatore CD-DVD del marchio QueenDer proposto oggi su Amazon con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.

Lettore e masterizzato CD-DVD esterno in sconto

Si connette al computer tramite cavo USB 3.0 fornito in dotazione e non necessita di alimentazione esterna. Come si può vedere dalle immagini qui allegate il profilo è molto sottile, tanto da poter essere trasportato comodamente nella custodia del laptop oppure nello zaino. Le dimensioni sono 16x16x2,9 centimetri, il peso si attesta a 350 grammi. Questi i formati per i quali è garantita la compatibilità: DVD+R, DVD-R, CD-ROM, DVD-ROM, CD-R e CD-RW.

Nella scheda delle specifiche tecniche trova posto anche un chip per la correzione degli errori che consente di riprodurre musica e film senza alcuna distorsione. Tutto questo al prezzo di soli 14,03 euro.

Si tratta di un’offerta lampo, una delle tante proposte da Amazon in questi giorni per anticipare il Black Friday 2020. È valida solo per alcune ore e fino all’esaurimento delle unità disponibili: gli interessati non perdano tempo.