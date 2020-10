Mai pensato di digitalizzare gli appunti? Con lo Smart Writing Set Ellipse di Moleskine si può e oggi è anche in offerta su Amazon, in sconto rispetto al prezzo di listino. Il kit include la Pen+ per scrivere a mano libera sul taccuino e il Paper Tablet che permette magicamente di convertire il tutto in un formato da salvare o elaborare poi su computer o dispositivi mobile.

Moleskine Smart Writing Set Ellipse in offerta

Fa parte delle offerte che il colosso dell’e-commerce ha già messo online per anticipare di qualche settimana l’abbuffata del Black Friday 2020. Un dispositivo utile agli studenti, ma più in generale anche a chi preferisce ancora il caro vecchio supporto cartaceo a schermi touch o tastiere per le proprie annotazioni, senza però voler rinunciare alla possibilità di accedervi poi in formato digitale senza passare da lunghe e noiose operazioni di scansione: l’intero processo è immediato e automatizzato.

Questo dunque il contenuto del cofanetto, acquistabile oggi su Amazon al prezzo scontato di 137,65 euro: il dispositivo Pen+ Ellipse, l’astuccio per portarlo con sé, un refill di inchiostro per la punta, il cavetto USB per la ricarica, un Paper Tablet a righe con carta speciale Ncoded e un Volant XS Starter Journal.