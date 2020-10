Dotarsi di un lettore di smart card è una scelta intelligente per molte ragioni: su tutte, consente di effettuare l’accesso a servizi online (della Pubblica Amministrazione e non) utilizzando documenti e tessere come strumento di autenticazione, per la firma digitale, per eseguire le operazioni dell’home banking e così via. Oggi ne segnaliamo due a marchio Rocketek in sconto su Amazon, ma solo per le prossime ore.

Sconti Amazon: lettori di smart card in offerta lampo

La spesa è davvero irrisoria per entrambi. Il primo è acquistabile al prezzo di 11,19 euro (sconto del 20% sul listino), si connette al computer tramite porta USB e garantisce la piena compatibilità sia con Windows sia con macOS. Supporta la Carta d’Identità Elettronica e la Carta Nazionale dei Servizi solo per fare un paio di esempi. Incluso nella confezione il CD con i driver da installare per il corretto funzionamento.

Stesse identiche funzionalità, ma design verticale, per l’altro modello proposto sempre da Rocketek al prezzo di 11,99 euro (20% di sconto). La differenza è minima, si scelga quello che si preferisce a livello estetico.

Ricordiamo che su Amazon sono già iniziate le offerte che anticipano di qualche settimana il Black Friday 2020. Quelle indicate in questo articolo per il lettori di smart card del marchio Rocketeck sono “offerte lampo” ovvero valide solo per alcune ore o fino a esaurimento scorte: gli interessati non perdano tempo.